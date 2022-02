La boîte du Galaxy S22 Ultra et la Galaxy Tab S8 Ultra repérées sur la toile

L’événement Galaxy Unpacked dédié à la série Galaxy S22 de Samsung va débuter dans quelques jours (ce mercredi pour être exact), et de nouvelles images des smartphones et de la prochaine tablette premium du géant sud-coréen sont arrivées.

Lanzuk, qui a un historique décent en ce qui concerne les fuites de Samsung, a posté quelques images réelles de deux modèles Galaxy S22 et de la Galaxy Tab S8 Ultra. Dès le départ, nous observons le design à encoche de la Galaxy Tab S8 Ultra, qui sera le plus grand modèle de la gamme.

Selon les fuites, la gamme Galaxy Tab S8 comprendra trois modèles : la Galaxy Tab S8 de 11 pouces, la Tab S8+ de 12,4 pouces et la Tab S8 Ultra de 14,6 pouces. L’encoche de la variante Ultra loge apparemment deux caméras frontales, une caméra principale de 12 mégapixels et un capteur ultra-large de 12 mégapixels à ouverture de 120°, dont le présumé matériel marketing suggère qu’il a été optimisé pour les réunions et les entretiens.

Il semblerait que nous puissions également voir la face avant du Galaxy S22 Ultra, et puisque cette image a également été présentée dans une précédente fuite, il n’y a rien de nouveau à voir ici, mais c’est une confirmation supplémentaire que le Galaxy S22 Ultra aura un look aux bords angulaires, et que le Bordeaux sera l’une des options de couleur. Il sera également disponible en noir, blanc et vert.

Les images montrent également l’arrière d’un autre modèle Galaxy S22, mais il est difficile de dire s’il s’agit du Galaxy S22 de 6,1 pouces ou du S22+ de 6,6 pouces, car les deux variantes devraient avoir la même configuration de caméra arrière empilée verticalement avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Les modèles Ultra très attendus

Le Galaxy S22 Ultra, quant à lui, devrait renoncer à la caméra. Les capteurs seront placés directement à l’arrière du smartphone. En ce qui concerne les spécifications de la caméra, le smartphone aura probablement les mêmes résolutions de caméras que le S21 Ultra de l’année dernière (108 mégapixels pour la caméra principale, 12 mégapixels pour la caméra ultra-large, et deux téléobjectifs de 10 mégapixels avec zoom 3x et 10x), mais il y a d’autres améliorations à attendre qui pourraient faire du combiné le meilleur smartphone à appareil photo de l’année.

Enfin, nous pouvons également voir la boîte dans laquelle le Galaxy S22 Ultra sera livré. La boîte comprendra apparemment le S Pen, le câble USB Type-C vers USB Type-C et l’outil d’éjection SIM, mais ne vous attendez pas à des écouteurs ou un chargeur.

Samsung révélera la série Galaxy S22 ce mercredi 9 février et les nouveaux smartphones sont susceptibles de coûter le même prix que leurs prédécesseurs.