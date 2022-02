Le premier échantillon de photo du Galaxy S22 Ultra partagé par Samsung ?

Ce mercredi, Samsung va dévoiler la série Galaxy S22, et comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, l’accent sera mis sur le Galaxy S22 Ultra. En effet, avec ses coins carrés, sa prise en charge du S Pen et son boîtier (sans oublier que l’instrument d’écriture numérique, le S Pen, est livré avec l’appareil), le Galaxy S22 Ultra remplacera le Galaxy Note qui était absent de la gamme 2021 de Samsung.

L’année dernière, Samsung s’est plutôt concentré sur les dernières versions de ses smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Comme d’habitude, l’une des caractéristiques les plus attendues du smartphone Galaxy S haut de gamme est la caméra. Le Galaxy S22 Ultra devrait être équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels, d’un capteur de 12 mégapixels derrière un objectif ultra-large et d’une paire de capteurs de 10 mégapixels derrière une paire de téléobjectifs offrant un zoom optique 3x et 10x avec une fonction hybride Super Zoom 100x. Les caméras des flagships “Ultra” de Samsung ont toujours été exceptionnels. Les espoirs sont donc grands pour le Galaxy S22 Ultra.

Selon SamMobile, le premier échantillon de photo du Galaxy S22 Ultra semble avoir été posté par Samsung sur ses propres comptes sur les réseaux sociaux. La photo a été prise pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2022 et a été prise dans une faible luminosité.

Malgré cela, la qualité de l’image parle d’elle-même.

En outre, on peut voir sur les images le même hashtag (#MakeNightsEpic) que Samsung a déjà utilisé dans le cadre de sa campagne publicitaire spécifiquement pour le modèle Galaxy S22 Ultra. Plus précisément, les capacités de prise de vue de nuit de ce smartphone. Et à côté du hashtag, on peut voir la date (9 février) à laquelle les nouveaux smartphones phares devraient être présentés. Et cette date n’a définitivement rien à voir avec les Jeux olympiques.

Un lancement mercredi

C’est un bon signe pour ceux qui attendent avec impatience le prochain achat du Galaxy S22 Ultra – et l’événement a lieu dans quelques jours seulement. Il est temps de dégainer votre portefeuille.

Samsung n’a pas vraiment dit que la photo provenait du Galaxy S22 Ultra. Mais si vous êtes Samsung et que vous savez que tous les regards seront tournés vers une photo que vous avez incluse dans un tweet (surtout si près de l’événement Unpacked), vous allez sûrement utiliser votre meilleure caméra, qui serait sur le Galaxy S22 Ultra.