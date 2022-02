Apple lancera l’iPhone SE 2022, le nouvel iPad Air 5 et d’autres produits le 8 mars

Il semble qu’Apple se prépare à lancer une nouvelle vague de produits. Apple a fait parler d’elle de temps à autre pour son iPhone SE de nouvelle génération. Le prétendu iPhone SE 3 devrait être lancé aux côtés de l’iPad Air 5 et même d’un nouveau Mac dans les semaines à venir. Et selon de nouvelles fuites, cela pourrait se produire au début du mois de mars.

Un rapport de Bloomberg révèle que Apple se prépare à organiser un événement le 8 mars pour lancer une série de produits que nous avons mentionnés ci-dessus. Il est dit que l’événement « donnera le coup d’envoi d’une année potentiellement record pour les lancements de produits ». Toutefois, il est possible que la date de lancement soit modifiée en raison d’éventuels changements ou des problèmes de production.

L’événement, comme prévu, sera virtuel, en raison de l’actuelle situation de la COVID-19. L’événement du 8 mars semble probable, car Apple organise ses événements de printemps à cette période depuis un certain temps déjà. Bien que cette fois-ci, il soit légèrement plus tôt que le calendrier habituel d’avril. De plus, le 8 mars est un mardi, ce qui est conforme aux cycles de lancement d’Apple. Cela dit, il est préférable de prendre ces détails avec des pincettes, et d’attendre qu’Apple révèle des détails officiels.

En ce qui concerne les attentes de l’événement, l’iPhone SE 3, alias l’iPhone SE+ 5G, devrait être la star de l’événement. Le smartphone, comme le suggèrent les rumeurs, ressemblera à l’iPhone SE 2020 et ne subira aucun changement de design. Cependant, il devrait prendre en charge la connectivité 5G (ce qui en fera le premier smartphone 5G bon marché), être doté d’un chipset A15 Bionic, de meilleures caméras, d’une meilleure autonomie, etc. Une récente rumeur a également révélé qu’il n’offrirait pas un support à la charge MagSafe, contrairement à l’iPhone 12 ou l’iPhone 13 haut de gamme.

Néanmoins, le support de la recharge sans fil sera présent.

Une nouvelle tablette, un nouveau Mac

Quant à l’iPad Air 5, il est probable qu’il partage quelques détails avec l’iPad Air 4, mais il devrait apporter quelques améliorations sur le plan matériel et prendre en charge la connectivité 5G. Le nouvel iPad Air devrait également être lancé avec la puce A15 Bionic d’Apple, une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage, un flash True Tone Quad-LED et la prise en charge de la 5G sur les modèles cellulaires. Nous nous attendons également au même écran de 10,9 pouces avec des bords fins, un port USB-C, un capteur Touch ID intégré sur le bouton d’alimentation.

Un nouvel iMac Pro de qualité professionnelle doté d’un grand écran de 27 pouces devrait également faire son entrée lors de l’événement, et nous pourrions également assister à l’introduction de la prochaine génération de puces Apple — la très attendue puce Apple M2.

En outre, nous pouvons nous attendre à voir iOS 15.4 sortir de la bêta et apporter Face ID tout en portant un masque, de nouveaux emojis, et plus de nouvelles fonctionnalités pour le grand public dans la première moitié de mars. Les mises à jour de nouvelle génération de macOS et iPadOS devraient également être déployées au même moment. Pour rappel, Apple a récemment publié la version bêta d’iOS 15.4.