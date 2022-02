Des images de la tablette Pixel alimentée par Android font surface

Il y a quelques jours nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Google travaillerait sur un écosystème pour défier celui qu’Apple a créé. Avec la série Pixel 6 et les Pixel Buds sur les étagères, Google y arrive. Et avec la Google Pixel Watch qui, selon la rumeur, sera présentée le 26 mai, cela pourrait être une autre case à cocher pour Google dans sa quête.

En ce qui concerne le matériel, Google dispose déjà d’enceintes et d’écrans connectés, et il ne manque plus qu’une tablette alimentée par Android. Il y a quelques jours, une rumeur a indiqué que Rich Miner, qui a travaillé aux côtés d’Andy Rubin lors du développement d’Android à l’époque, est Chief Technical Officer (CTO) des tablettes Android. Il aurait été chargé de créer des tablettes Android qui enthousiasmeront le monde entier.

Et maintenant que Google teste en version bêta sa version d’Android 12 pour les écrans de grande taille (appelée Android 12L pour « Large »), le moment semble propice à la sortie d’une tablette Google Pixel alimentée par Android. La semaine dernière, LetsGoDigital a publié ce qu’il appelle des « images de produit » d’une tablette Pixel produite par le graphiste italien Giuseppe Spinelli (Snoreyn). Les images sont basées sur un brevet que Google a déposé au Japon en 2019.

En juin dernier, Google s’est vu accorder le brevet au Japon qu’il avait demandé et la tablette présentée dans le brevet présentait de minces rebords et des coins arrondis. Spinelli a utilisé les images du brevet pour créer les rendus qui accompagnent cet article.

Avec sa propre puce Google Tensor très probablement sous le capot, une tablette Pixel pourrait inclure de nombreuses fonctionnalités d’IA et d’apprentissage automatique présents sur la série Pixel 6. Le marché des tablettes était moribond depuis des années jusqu’à ce que la pandémie arrive et que les travailleurs et les étudiants soient contraints de travailler et d’apprendre à la maison. Beaucoup ont acheté une nouvelle tablette comme pièce maîtresse d’un bureau à domicile ou d’une classe virtuelle.

Lorsque le travail ou l’école était terminé pour la journée, la nouvelle tablette était utilisée pour diffuser de la musique ou des vidéos, ou pour jouer à des jeux vidéo. Mais contrairement aux smartphones, les tablettes ne sont pas des appareils que les consommateurs cherchent à mettre à niveau tous les deux ans. Les améliorations matérielles sur les tablettes ne sont tout simplement pas aussi excitantes.

Le retour de Google sur le marché ?

Google a déjà sorti un produit appelé Pixel Slate en 2018. Il ne s’agissait toutefois pas d’une tablette Android, mais d’un appareil Chrome OS doté d’un écran de 12,3 pouces. Sous le capot se trouvait un processeur Intel Core — i7 de 14 nm.

En juin 2019, Google a annoncé qu’elle cesserait de fabriquer des tablettes. Cette annonce a été faite par le vice-président principal des appareils et des services de l’entreprise, Rick Osterloh. Oui, c’est Rick qui a animé l’événement Made by Google l’année dernière, qui a officiellement présenté les Pixel 6 et Pixel 6 Pro au monde entier. Osterloh a bien dit à l’époque que Google continuerait à soutenir ses partenaires qui continuent à fabriquer leurs propres tablettes.

Mais c’était avant la sortie de la puce Tensor et d’Android 12 L, avant la forte réception de la série Pixel 6 (même avec les bugs que Google a rapidement pris en charge), et avant que les rumeurs d’une Pixel Watch ne commencent à devenir de plus en plus fortes. Alors oui, rien d’officiel n’a été dit, mais il semble tout à fait possible qu’une tablette Pixel alimentée par Android soit en préparation.