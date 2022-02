Google facilitera bientôt le partage de votre mot de passe Wi-Fi

Des indices de cette fonctionnalité ont été repérés dans le dépôt Chromium par ChromeStory . Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Chromebook de partager leurs informations d’identification Wi-Fi (telles que le SSID du réseau, le type de sécurité et le mot de passe Wi-Fi) avec d’autres personnes en utilisant Nearby Share. Bien entendu, l’expéditeur et le destinataire doivent tous deux avoir activé Nearby Share et se trouver à portée de Bluetooth.

you might also like