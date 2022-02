Google introduit un plan Workspace gratuit pour les entreprises qui n’ont pas besoin de sa messagerie

Quelques jours après être revenu sur sa promesse de supprimer les anciens comptes G Suite gratuits en mai 2022, Google a annoncé Google Workspace Essentials Starter, une nouvelle offre qui permettra aux utilisateurs de s’inscrire pour obtenir un accès gratuit à Google Docs, Sheets, Slides, Drive et Meet, more en utilisant leur messagerie professionnelle existante.

Cette initiative intervient dix ans après que Google a cessé de proposer des comptes G Suite gratuits, qui permettaient aux entreprises d’héberger des comptes Google sur des domaines personnalisés. En outre, cette décision intervient quelques semaines seulement après que Google ait déclaré qu’il obligerait les clients à mettre à niveau leurs comptes G Suite actuels vers un abonnement payant avant le 1er mai, sous peine de perdre l’accès aux services.

« Le nouveau Google Workspace Essentials Starter Edition est une solution gratuite pour les utilisateurs professionnels qui cherchent à améliorer le travail d’équipe et à débloquer l’innovation avec une collaboration sécurisée par conception », a déclaré Kelly Waldher, vice-présidente du marketing de Google Workspace, dans un article de blog.

Essentials Starter fonctionne à peu près comme l’ancien G Suite. Il ne nécessite pas de conversions de fichiers, de plug-ins ou de nouveaux logiciels de bureau, et tous les outils de Essentials Starter fonctionneront dans les environnements existants, précise Google. Essentials Starter prend en charge les réunions vidéo de trois à 100 personnes d’une durée maximale de 60 minutes, ainsi que la messagerie de groupe par Google Chat, 15 Go de stockage dans Google Drive (indépendamment des limites des comptes Google personnels), et un tableau de bord de gestion des équipes et de contrôle des autorisations.

« Essentials Starter peut aider les employés et leurs équipes à briser les silos et à travailler ensemble d’une nouvelle manière, même si leur organisation s’appuie encore sur des outils de productivité hérités qui n’ont pas été conçus pour l’ère du travail hybride », poursuit Waldher. « Dès aujourd’hui, avec Essentials Starter, les employés de votre organisation peuvent abandonner les outils de productivité traditionnels et découvrir la différence avec Google Workspace ».

La concurrence

L’introduction de Workspace Essentials devrait apaiser ceux qui se sont inquiétés de la façon dont ils allaient migrer leurs comptes G Suite vers des comptes Gmail personnels après la coupure. Comme l’ont souligné de nombreux utilisateurs de Twitter, la fermeture aurait laissé les personnes ayant enregistré un compte G Suite sans moyen de transférer facilement des applications, des comptes liés comme YouTube et des agendas, sauf par le biais du service d’export de données de Google, Google Takeout.

Workspace Essentials — qui n’inclut pas la messagerie de domaine personnalisé — est compétitif dans le paysage des logiciels de collaboration, se comparant favorablement au service de Zoho (qui impose des limites de stockage de 5 Go par utilisateur et de pièces jointes de 25 Mo). Au-delà de l’endiguement de la marée de publicité négative, son lancement signale l’importance que Google accorde à Workspace dans le contexte de la stratégie cloud plus large de l’entreprise.