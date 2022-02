Les ventes totales de la Nintendo Switch ont dépassé celles de la Wii et de la PlayStation

Nintendo a révélé ses résultats financiers pour le 3e trimestre de son année fiscale 2022, et avec ces résultats, la société a annoncé de nouveaux chiffres de vente pour la Switch. Non seulement la Switch a rejoint le club des 100 millions d’unités vendues dans le monde entier depuis son lancement, mais elle a également dépassé la Wii sur les ventes totales d’unités.

La Wii a été un énorme succès pour Nintendo, alors le fait que la Switch l’ait maintenant dépassée témoigne certainement de la popularité de la plateforme. Selon les données de vente mises à jour de Nintendo, la Switch a maintenant vendu un total de 103,54 millions d’unités dans le monde entier, ne devançant que légèrement la Wii, qui se trouve à 101,63 millions de ventes depuis son existence.

The Nintendo Switch has surpassed sell in of 100 million units, reaching 103.54m as of December 31, 2021.

It reaches the 100m milestone faster than the PS4 and Wii (The DS reached 100m faster).

The Switch has also surpassed the Wii (101.63m) and PS1 (102.49m) in lifetime sales. pic.twitter.com/T5hOiEBUNg

