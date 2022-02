Microsoft mettrait fin aux travaux sur le HoloLens 3 malgré l’intérêt porté au Metaverse

by

De toutes les entreprises qui prennent le train en marche du Métaverse, Microsoft semble être celle qui comprend le mieux comment un Métaverse peut réellement prendre vie. Du moins, c’est ce qu’il semble de l’extérieur. Un nouveau rapport de Business Insider révèle l’incapacité de Microsoft à s’entendre sur une stratégie de réalité mixte, un problème qui a créé des dissensions entre ses employés.

Selon Business Insider, il existe deux désaccords majeurs au sein de la division réalité mixte de Microsoft. Tout d’abord, les employés et les dirigeants ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le rôle de Microsoft dans un futur Métaverse : certains disent que l’entreprise devrait se concentrer sur le matériel comme HoloLens, tandis que d’autres pensent qu’une plateforme logicielle pour les casques d’autres entreprises est plus judicieuse.

Les employés sont également contrariés par un partenariat non confirmé entre Microsoft et Samsung. Si les sources de Business Insider sont exactes, Microsoft abandonnera le développement de HoloLens 3 et travaillera avec Samsung sur un nouveau casque (cette rumeur a beaucoup de sens si Microsoft se tourne vers une stratégie axée sur le logiciel. Cela dit, Microsoft dément que le HoloLens soit mort).

« Microsoft HoloLens reste un élément essentiel de nos plans pour les catégories émergentes comme la réalité mixte et le Métaverse », a déclaré Frank Shaw, porte-parole de Microsoft. « Nous restons engagés envers HoloLens et son futur développement ».

Des employés de Microsoft frustrés par l’entreprise seraient partis pour rejoindre Facebook. Bien sûr, vous pouvez prendre cela avec des pincettes, car le débauchage est incroyablement commun dans l’industrie de la technologie. De plus, le « Métaverse » est encore un marché émergent, et les entreprises cherchent désespérément à recruter des talents.

Le logiciel plutôt que le matériel

Pour ce que cela vaut, le PDG de Microsoft semble beaucoup plus intéressé par les logiciels que par le matériel. Satya Nadella est connu pour avoir favorisé le cloud computing Azure, un pari qui a manifestement porté ses fruits, étant donné le succès du Xbox Cloud Gaming et de Microsoft 365.

Nadella affirme également que le Métaverse n’est qu’une expansion des communautés en ligne qui existent depuis longtemps dans les jeux vidéo – une évaluation correcte. Il pense que les développeurs de jeux construiront les mondes virtuels que les entreprises recherchent, d’où la nécessité d’acquérir Activision Blizzard.

Nous ne connaissons toujours pas la stratégie à long terme de Microsoft en matière de réalité mixte, mais elle inclut clairement la création de logiciels et de mondes virtuels. Si Microsoft abandonne le HoloLens et décide de se concentrer entièrement sur les logiciels, ce ne sera pas une grande surprise. Quelle que soit l’entreprise qui l’emporte, il est presque certain qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant que les casques VR/AR ne deviennent une réalité, surtout en dehors du marché des jeux.