Google Messages pourrait ajouter un nouveau tiroir de navigation et un téléchargeur de Google Photos

Outre le nouveau tiroir de navigation, l’analyse de l’APK a révélé que Google travaille à l’intégration de la fonction de téléversement de médias de Google Photos dans Messages . Elle permettra aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos en tant que liens Google Photos, en préservant leur qualité et leur résolution.

De nombreuses options du menu ont été déplacées vers le nouveau tiroir de navigation, notamment Messages, Suivis, Archivées et Spam et conversations bloquées. En outre, le tiroir de navigation contient également divers paramètres tels que l’association de l’appareil, le choix du thème, et marquer tous les messages comme lus.

Google a ajouté diverses nouvelles fonctionnalités à son application Messages sur Android pour en faire un digne concurrent d’iMessage. Nous avons récemment vu le géant de Mountain View déployer le support des réactions iMessage dans Messages pour les utilisateurs bêta. Aujourd’hui, la société travaille sur deux nouvelles fonctionnalités de l’application Messages pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à partager des photos et des vidéos facilement.