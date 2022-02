Le Moto G Stylus 2022 est lancé avec de meilleures caméras et un meilleur écran

Le mythique Galaxy Note 21 n’est pas encore arrivé (et il n’arrivera probablement jamais), le Galaxy S22 Ultra avec le S Pen semble simplement être officiel après environ un milliard de fuites différentes au cours des dernières semaines seulement, mais les amateurs de stylet ont quelque chose de nouveau et (assez) intéressant qu’ils pourront précommander.

Bien sûr, tout comme ses prédécesseurs, le Moto G Stylus (2022) vise à répondre à un public beaucoup moins exigeant et ayant un budget plus serré que les fleurons de Samsung. Cependant, pour un smartphone de milieu de gamme abordable, ce géant de 6,8 pouces a définitivement des choses cool et même originales, à commencer sans doute par un stylet intégré inégalé dans la tranche de prix inférieur à 400 dollars.

À 299,99 dollars et 128 Go d’espace de stockage interne, la connectivité 5G était probablement trop demandée au dernier-né de la gamme Moto G Stylus. Bien sûr, cette lacune rend le nouveau smartphone de 6,8 pouces considérablement moins désirable que le Moto G Stylus 5G de l’année dernière en ce qui concerne les accros de la vitesse.

Le « nouveau » Moto G Stylus 4G LTE est livré avec un SoC MediaTek Helio G88 tout aussi peu impressionnant sous son capot que son prédécesseur, ainsi qu’une batterie totalement inchangée de 5 000 mAh promettant « jusqu’à deux jours d’endurance » entre les charges.

L’espace de stockage de 128 Go est associé à une 6 Go de RAM, tandis que le châssis d’apparence très familier de ce smartphone est apparemment entièrement fait de plastique, ce qui n’est vraiment pas très surprenant ou décevant étant donné son faible prix. Mais la grande surprise est encore à venir, et c’est une surprise résolument positive. Enfin un taux de rafraîchissement de 90 Hz !

Rien de bluffant !

Alors que tous les meilleurs smartphones haut de gamme sont aujourd’hui capables de rafraîchir leur contenu à une fréquence de 120 Hz, il est toujours agréable de voir un smartphone de milieu de gamme à bas prix faire évoluer l’écran à 60 Hz de son prédécesseur vers la technologie 90 Hz sans augmenter son prix.

Croyez-le ou non, le Moto G Stylus 4G LTE (2021) et le Moto G Stylus 5G sont tous deux équipés de la technologie traditionnelle de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz, ce qui signifie que ce nouveau modèle non 5G devrait offrir une expérience visuelle globale plus fluide que son petit frère plus onéreux.

L’écran « Max Vision » de 6,8 pouces semble plus ou moins inchangé, avec une résolution full HD+, soit 2 460 x 1 080 pixels, et un boîtier relativement lourd de 216 g avec des bords raisonnablement minces et un trou centré qui loge une caméra frontale de 16 mégapixels.

Un stylet pour ce prix

À l’arrière, la caméra primaire de 48 mégapixels du G Stylus 5G est remplacée par un capteur photo de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1.9 au lieu de f/1.7, tandis qu’un capteur secondaire de 8 mégapixels promet de prendre en charge à la fois l’ultra-angle et macro, avec un troisième et dernier capteur de profondeur de 2 mégapixels susceptible de s’avérer, eh bien, largement inutile dans la plupart des scénarios et paramètres de photographie de tous les jours.

Disponible dans les coloris Metallic Rose et Twilight Blue, le Moto G Stylus Gen 3, comme Motorola semble appeler alternativement cet appareil, est livré avec un stylet unicolore en standard que la société annonce comme « parfait pour la navigation, la mise en évidence, l’édition et la réalisation de toute tâche qui nécessite une précision extrême ».