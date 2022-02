Les spécifications complètes du Galaxy A53 ont été dévoilées

Samsung est sur le point d’annoncer et de commercialiser son puissant prochain smartphone de milieu de gamme, car toutes les spécifications et les photos du Galaxy A53 ont été dévoilées au grand jour, grâce à Roland Quandt de WinFuture. Les principales caractéristiques ? Un nouveau processeur Exynos de milieu de gamme, encore inconnu, potentiellement doté d’une puce graphique AMD mobile propulsera le Galaxy A53.

Samsung aurait dû sortir les Galaxy A53 et Galaxy A73 l’année dernière, car elle annonce et sort habituellement les membres les plus perfectionnés de sa série A annuelle vers le mois de décembre, mais la crise de la pénurie de puces et les soucis de cannibalisation de la série Galaxy S22 ont repoussé la sortie à plus tard au printemps, semble-t-il.

L’année dernière était également une exception, avec le Galaxy A72 annoncé en mars et sorti en avril, donc nous pourrions ne pas voir comment la série Exynos de milieu de gamme avec des graphiques AMD se comporte avant que les modèles Galaxy S22 soient annoncés et sortis en février. En ce qui concerne les prix, le Galaxy A52 est actuellement disponible pour seulement 379 euros chez Samsung, donc le Galaxy A53 pourrait être fixé au prix de lancement de 499,99 dollars de son prédécesseur. Mais, qu’allons-nous obtenir ?

Un design entièrement en plastique (ou, comme Samsung l’appelle, « Glasstic ») n’est pas une surprise pour le Galaxy A53. Ici, vous pouvez avoir un aperçu des couleurs noir et blanc du Galaxy A53 mais il y aura certainement d’autres teintes lorsqu’il sera annoncé.

Bien que les bords avant soient les mêmes que ceux des smartphones de la gamme S et que le trou dans l’écran ne soit pas aussi raffiné, l’arrière du smartphone a été redessiné pour que le bloc de la caméra se fonde plus facilement dans la surface arrière et nous devons admettre que la transition est plus belle maintenant.

La puce Exynos, la surprise

L’écran du Galaxy A53 devrait à nouveau être un panneau OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz que Samsung appelle Motion Smoothness et la seule chose qui reste à savoir est si cette fois-ci il s’agira d’un taux de rafraîchissement dynamique ou si vous serez à nouveau seulement en mesure de choisir entre deux niveaux de taux de rafraîchissement.

Sous le capot, nous allons retrouver la puce Exynos 1200 composée de 2 cœurs à 2,4 GHz et 4 cœurs à 1,8 GHz avec modem 5G intégré, 6 à 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne. Pour la photo, on va disposer d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels, d’une caméra macro de 5 mégapixels et d’une caméra de profondeur de 5 mégapixels. En façade, on retrouvera la caméra frontale de 32 mégapixels dans l’écran poinçonné. La batterie aurait une capacité de 5 000 mAh et un support du taux de charge de 25 W.

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas beaucoup de différences entre les spécifications du Galaxy A53 et celles du Galaxy A52, sauf pour ce mystérieux nouveau processeur Samsung de milieu de gamme avec un modem 5G qui est censé l’intégrer, et qui devrait s’appeler Exynos 1200.