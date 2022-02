Google dépasse les attentes dans son nouveau rapport financier du 4e trimestre 2021

Alphabet, la société mère de Google, a partagé son dernier rapport de résultats du quatrième trimestre. Alphabet a réussi à gagner 75,3 milliards de dollars de revenus, ce qui représente une augmentation de 32 % par rapport au même trimestre en 2020. Les chiffres vont d’octobre à décembre 2021, et l’entreprise a réussi à battre les attentes et certaines projections.

Le rapport montre qu’Alphabet a gagné 257,6 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 41 % en glissement annuel par rapport aux 182,5 milliards de dollars gagnés en 2020. L’augmentation des revenus est due au fait que les annonceurs ont dépensé plus d’argent et que les consommateurs ont passé plus de temps en ligne.

Google Cloud a également réussi à croître de manière substantielle, ce qui a entraîné des revenus plus élevés que prévu.

Nos investissements profonds dans les technologies d’IA continuent de générer des expériences extraordinaires et utiles pour les personnes et les entreprises, à travers nos produits les plus importants. Le quatrième trimestre a vu une croissance forte et continue de notre activité publicitaire, qui a aidé des millions d’entreprises à prospérer et à trouver de nouveaux clients, un record trimestriel de ventes pour nos smartphones Pixel malgré les contraintes d’approvisionnement, et notre activité Cloud qui continue de croître fortement — Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google

Des ventes records pour la gamme Pixel

L’activité hardware de Google se porte bien, et l’entreprise a réussi à annoncer des records de ventes pour les smartphones Pixel. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries ont également affecté Google, mais il semble que l’entreprise ait réussi à surmonter les difficultés et à répondre à la demande.

Alphabet a également partagé que les annonces de Google Recherche ont atteint 43,3 milliards de dollars, contre 31,9 milliards de dollars en 2020. Les publicités YouTube ont également contribué à 8,6 milliards de dollars, ce qui est légèrement supérieur aux 6,8 milliards de dollars réalisés en 2020. « Autres revenus de Google », qui comprend la division hardware, Google Play Store, a rapporté 8,1 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de dollars réalisés au cours du même trimestre fiscal un an plus tôt.

Comme toujours, Alphabet décompose ces chiffres encore plus, et partage plus de détails sur leurs investissements, leurs projections et leurs bénéfices. Vous pouvez regarder le livestream ci-dessous pour plus d’informations si vous êtes intéressé. L’entreprise a également de bonnes nouvelles pour ses actionnaires. Alphabet a annoncé un fractionnement des actions à raison de 20 pour 1. Cela signifie que chaque actionnaire recevra un « dividende de 19 actions supplémentaires de la même catégorie d’actions pour chaque action ».