Le World Trade Center remplace les cartes d’accès par des iPhone et des Apple Watch

Apple a annoncé iOS 15 en juillet 2021, et il est arrivé avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’une des fonctionnalités les plus notables qui est passée inaperçues était l’ajout d’Apple Cartes prenant en charge les clés de voiture, la possibilité de stocker les pièces d’identité et les cartes de vaccination, ainsi que les clés de bureau et autres clés numériques. Ce dernier point a ensuite été reporté à 2022.

Dans un communiqué de presse publié hier, Silverstein Properties, propriétaire du World Trade Center, a annoncé qu’elle avait mis en place avec succès des badges d’employés dans Apple Cartes, permettant aux clients et aux employés qui visitent le 7 World Trade Center d’utiliser un badge d’employé stocké dans leur application Apple Cartes pour accéder au bâtiment et à toutes ses commodités.

Grâce à leurs badges virtuels, les employés et les clients pourront utiliser les immeubles de bureaux, les étages des locataires, les centres de fitness et les espaces d’agrément en utilisant uniquement leur iPhone ou leur Apple Watch. La société prévoit d’offrir ce nouveau service à ses 50 000 clients de bureaux à New York, et elle envisage de l’étendre à Philadelphie et à Los Angeles dans les mois à venir.

Après avoir initialement tout configuré à l’aide de l’application Silverstein Inspire, les employés et les locataires devront ajouter leur badge d’employé à leur Apple Cartes. Une fois le badge ajouté, les personnes autorisées pourront accéder aux bâtiments, aux bureaux et aux espaces privatisés. L’entreprise précise également que « contrairement aux cartes physiques, il n’y a pas de temps d’attente pour obtenir les identifiants des bâtiments et l’accès des nouveaux employés ».

Nous sommes fiers de permettre à nos employés et à nos clients d’accéder facilement à nos bâtiments, à leurs bureaux et à nos salons, cafés, salles de conférence et studios de yoga partagés en utilisant le badge d’employé dans Apple Cartes sur iPhone et Apple Watch. […] Grâce à notre application Inspire, nous pouvons désormais fournir et gérer l’accès à un nombre quelconque de bâtiments et d’espaces de manière sûre et sécurisée — Tal Kerret, président de Silverstein Properties.

De multiples avantages

L’entreprise indique que les employés peuvent facilement déverrouiller les portes. Après avoir ajouté le badge à l’Apple Cartes, il suffit aux utilisateurs de tenir leur iPhone ou leur Apple Watch près de la serrure de la porte pour la déverrouiller. Si le mode express est activé, les utilisateurs n’auront même pas besoin de déverrouiller leur appareil pour utiliser leur badge. En outre, la fonction peut être utilisée en mode Réserve d’énergie, de sorte que les personnes autorisées peuvent accéder aux zones même lorsque leurs iPhone sont faibles en batterie.

Elle indique également une sécurité et une confidentialité accrues. Étant donné que le badge de l’employé est enregistré sur les appareils personnels plutôt que sur un serveur sur le cloud, l’autorisation d’accès au bâtiment est également protégée par les fonctions de confidentialité et de sécurité intégrées aux appareils d’Apple. En outre, si un employé perd son iPhone ou son Apple Watch, il peut utiliser l’application Localiser pour localiser et bloquer son appareil.

On ne sait pas encore quelles autres solutions la société proposera aux employés et aux locataires qui n’utilisent pas activement un iPhone ou une Apple Watch. On peut penser qu’ils devront utiliser des cartes ordinaires pour le moment, jusqu’à ce que Google décide d’intégrer une fonctionnalité analogue dans Android ou Google Pay.