Les dernières fuites concernant la Galaxy Tab S8 confirment les spécifications et d’autres détails

Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung devrait avoir lieu le 9 février. On s’attend au lancement de la nouvelle série Galaxy S22 et de la nouvelle Galaxy Tab S8. Cependant, nous pourrions ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour voir tous les détails de tout ce qui vient.

Plus tôt dans la semaine, nous avons vu les prix possibles pour la série Galaxy S22 et une vidéo promotionnelle et des images marketing pour les prochains smartphones de la gamme. Et maintenant, il semble que la Galaxy Tab S8 a reçu un traitement analogue.

Les dernières informations sur la Galaxy Tab S8 proviennent de @evleaks, qui a révélé presque tout ce que nous voulions savoir sur la prochaine tablette de Samsung. Tout d’abord, la Galaxy Tab S8 Ultra est livrée avec un massif écran Super AMOLED de 14,6 pouces d’une résolution de 2 960 x 1 848 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle a un encombrement de 326,4 x 280,6 x 5,5 mm et pèse 728 g.

À l’intérieur de ce modèle, nous trouverons le processeur Snapdragon 8 Gen 1, une massive batterie d’une capacité de 11 200 mAh avec une charge rapide de 45 W, et la prise en charge du stockage extensible. En outre, cette tablette arriverait, selon les rumeurs, avec un S Pen, un câble USB-C vers USB-C et un outil d’éjection SIM, ainsi que la littérature nécessaire que presque personne ne lit.

La Galaxy Tab S8+ arrive ensuite avec les mêmes composants internes, mais vous obtenez une tablette de 285 x 185 x 5,7 mm qui pèse 572 g. Elle dispose d’un écran Super AMOLED plus petit de 12,4 pouces d’une résolution de 2 800 x 1 752 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une batterie d’une capacité de 10 090 mAh avec une charge de 45 W.

3 modèles de tablette

Enfin, le modèle de base de la Galaxy Tab S8 est doté d’un écran LCD de 11 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Elle dispose d’une batterie de 8 000 mAh avec une charge de 45 W, et si vous voulez les dimensions, elle mesurera 253,8 x 165,3 x 6,3 mm et pèse 503 g.

Bien que nous sommes exactement à une semaine du lancement officiel de la gamme de tablettes et d’autres excellents appareils Galaxy, il faudra que Samsung fournisse toutes les informations officielles.