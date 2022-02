30 minutes de plaisir avec la nouvelle bande-annonce de Gran Turismo 7

L’événement State of Play de Sony en février n’a pas abordé la plupart des jeux très attendus de la société, comme le titre Wolverine d’Insomniac ou God of War Ragnarok, mais s’est concentrée sur Gran Turismo 7. 30 minutes de jeu ont montré les différentes voitures que les joueurs pourront utiliser et les musées automobiles qu’ils pourront visiter lors du lancement sur PS5 et PS4 le 4 mars 2022.

En plus d’offrir une expérience de simulation automobile approfondie avec une quantité considérable d’options de personnalisation pour chaque voiture, il y a des nouveautés et des retours qui devraient donner aux fans (ou aux nouveaux joueurs) beaucoup de choses à faire.

À son lancement, Gran Turismo 7 comptera plus de 400 voitures, dont 300 ont été fabriquées après 2001. L’ensemble du catalogue de voitures bénéficie également d’une amélioration visuelle. Il sera doté d’un mode multijoueur à deux joueurs sur écran partagé (ainsi que d’un mode en ligne) et, comme la plupart des jeux PS5, Gran Turismo 7 comprend un mode de fréquence d’images pour des performances de 60 images par seconde ou un mode de ray tracing qui plafonne à 30 images par seconde. Sony n’a pas communiqué de détails techniques sur la version PS4 du jeu. Les joueurs pourront également régler chaque voiture à leur goût grâce à de nouvelles pièces dans le Tuning Shop du jeu, qui regorge de différents composants automobiles. Il y a aussi des paramètres qui peuvent être ajustés.

Outre les voitures, chaque circuit de Gran Turismo 7 a été conçu pour recréer la réalité autant que possible grâce aux systèmes météorologiques du jeu. Avec 34 sites et 97 tracés au total, le développeur Polyphony Digital a rassemblé d’immenses quantités de données météorologiques pour créer des scénarios météo uniques. Dans le jeu, les nuages se forment de manière réaliste et les cycles du jour et de la nuit sont adaptés à l’endroit où ils se trouvent. Par exemple, le lever du soleil sur un circuit au Japon sera différent du lever du soleil sur un autre circuit en Californie.

Cependant, Gran Turismo 7 ne se limitera pas à la conduite de voitures. Il mettra également l’accent sur l’histoire des voitures modernes et des constructeurs automobiles. L’un des lieux du jeu, le Brand Central, présente 300 voitures que les joueurs peuvent acheter, ainsi que les musées des principaux constructeurs automobiles, comme Porsche ou Ford. Dans un autre lieu, le Gran Turismo Café, les designers des voitures sont parfois présents et prêts à partager l’histoire des modèles emblématiques.

Des fonctionnalités exclusives à la PS5

En outre, le jeu disposera de quelques autres fonctionnalités exclusives à la PS5. Le retour haptique de la manette DualSense sera différent selon la surface sur laquelle vous conduisez. Les vibrations du moteur et du groupe motopropulseur, ainsi que la résonance générale de la carrosserie, auront également un impact sur l’haptique. Les gâchettes adaptatives de la manette seront utilisées pour simuler le système de freinage propre à chaque voiture, ainsi que des impulsions pour simuler les systèmes de freinage antiblocage.

