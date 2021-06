Qu’est-ce que Relais privé de iCloud et est-il meilleur qu’un VPN ?

Apple a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes en matière de confidentialité lors de sa conférence annuelle de développement, la WWDC 2021. La plus importante — et de loin la plus controversée — est le « Relais privé », une technologie qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le Web sans révéler leur véritable adresse IP, ce qui rend plus difficile pour les sites de suivre leurs activités de navigation sur le Web.

En effet, lorsque Apple a annoncé iCloud+ lors de la WWDC 2021, l’une des fonctionnalités clés qui a attiré l’attention de nombreux internautes était « iCloud Relais privé ». Mais qu’est-ce que iCloud Relais privé exactement ? Est-ce la nouvelle façon qu’a Apple d’appeler un VPN dans iOS 15 ?

C’est ce dont je vais parler dans cet article sur le Relais privé d’Apple, et apprendre si c’est mieux qu’un VPN ou non.

Qu’est-ce que le iCloud Relais privé ?

iCloud Relais privé est le dernier ajout d’Apple en matière de protection de la vie privée pour améliorer la confidentialité des utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur le Web avec Safari. Il fait partie du nouvel abonnement iCloud+, disponible pour les clients iCloud payants. En coulisses, Relais privé utilise une architecture à deux relais différents lorsque vous naviguez sur internet. Tout le trafic Web qui quitte votre appareil est chiffré et envoyé par deux relais internet.

Alors que le premier relais attribue une adresse IP anonyme, le second déchiffre les adresses Web et conduit les utilisateurs à leur destination. De cette façon, aucune entité ne peut identifier l’utilisateur et les sites qu’il visite. Pour le second relais, Apple s’est associé à des fournisseurs tiers.

D’un point de vue technique, vous devez savoir que le Relais privé implique un proxy d’entrée et un proxy de sortie. Ingress Proxy accepte les connexions depuis l’internet et s’assure que d’autres serveurs n’accèdent pas à votre adresse IP et chiffre votre trafic internet. D’autre part, Egress Proxy relaie les connexions vers l’internet tout en empêchant Ingress Proxy de voir les sites Web que vous visitez.

Bien qu’Apple ne nomme pas ses partenaires, des rapports d’utilisateurs suggèrent que la société s’est associée à Cloudflare, Akamai et Fastly pour le Egress Proxy ou nœud de sortie.

Si on peut considérer l’approche analogue à celle d’un VPN, la mise en œuvre du Relais privé d’Apple n’est pas exactement la même que celle que vous trouveriez sur un VPN. Consultez la section suivante pour en savoir plus sur les différences entre le Relais privé et un service VPN traditionnel.

Relais privé vs VPN : quelle est la différence ?

Pour commencer, Relais privé dirige les utilisateurs vers un emplacement différent dans leur région. C’est différent du VPN, où les utilisateurs peuvent choisir la destination. Pour mettre cela en perspective, vous ne pourrez pas nécessairement accéder à un site Web interdit dans votre pays avec Relais privé. Ce n’est clairement pas le cas avec un VPN où vous pouvez choisir n’importe quel emplacement pris en charge dans le monde pour accéder à un contenu géo-restreint. Donc, si vous aviez l’intention d’utiliser Relais privé pour regarder les meilleures séries TV Netflix qui ne sont pas disponibles dans votre pays, vous ne pourrez pas en profiter.

Et, il y a le fait que vous devrez vous en tenir au navigateur Safari pour profiter des avantages de Relais privé.

Alors, que résout Relais privé et pourquoi existe-t-il ? Eh bien, l’utilisation d’un VPN exige que les utilisateurs fassent confiance au fournisseur de VPN. Si l’utilisation d’un service VPN de confiance devrait résoudre ce problème, il existe de nombreux fournisseurs VPN louches qui enregistrent souvent secrètement votre activité de navigation. C’est là que Apple fait office d’intermédiaire de confiance avec Relais privé.

« Nous voulions offrir un grand nombre des avantages que les gens recherchent lorsqu’ils décident d’utiliser un VPN, mais sans les obliger à faire ce difficile compromis et potentiellement périlleux en termes de confidentialité en faisant confiance à un seul intermédiaire », a déclaré Craig Federighi d’Apple dans une interview accordée à Fast Company.

Relais privé remplacera-t-il un VPN payant ? Non, vous n’aurez pas la possibilité de contourner les géo-restrictions et de naviguer avec l’emplacement de votre choix. Est-il meilleur qu’un VPN gratuit dans la plupart des cas ? Oui, si tout ce que vous voulez faire est de naviguer sur internet sans être suivi et que vous êtes un utilisateur iCloud payant qui utilise également le navigateur Safari, vous pouvez passer à Relais privé.

Comment activer iCloud Relais privé dans iOS 15 ?

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone, appuyez sur la carte d’aperçu d’Apple ID présente en haut, et choisissez iCloud Sous Réglages iCloud, appuyez sur Relais privé et activez l’option « Relais privé » à partir de la page suivante. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le iCloud Relais privé avec le navigateur Safari. Vous pouvez également installer des extensions dans Safari sous iOS 15 pour améliorer l’expérience

Comment activer le relais privé iCloud dans macOS 12 ?

Ouvrez les préférences système de votre Mac et cliquez sur « Apple ID » dans le coin supérieur droit Sous Paramètres iCloud, localisez « Relais privé » et cliquez sur le bouton « Options » Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton « Activer le Relais privé » et cliquez sur OK. Et c’est tout. Vous pouvez ouvrir Safari pour naviguer sur le Web en utilisant le service

Remarque : à ce stade, je tiens à souligner que le Relais privé est activé par défaut lorsque vous obtenez l’abonnement iCloud+. Ce processus sera donc utile si vous avez désactivé la fonction par le passé.

Alternatives au relais privé iCloud d’Apple — Cloudflare WARP+

L’équivalent le plus proche de iCloud Relais privé serait Cloudflare WARP+. Bien que l’architecture sous-jacente de Cloudflare WARP diffère de la façon dont Apple a mis en œuvre iCloud Relais privé, vous obtenez des fonctionnalités analogues.

Bien que vous ne deviez pas vous attendre à la même vitesse qu’auparavant, il ne ralentit pas significativement votre vitesse internet et offre une expérience de navigation assez cohérente. Vous pouvez télécharger l’application 1.1.1.1 de Cloudflare sur Android (gratuit) et iOS (gratuit). Cloudflare propose également WARP+ pour les utilisateurs de macOS et de Windows.

Voilà, c’est à peu près tout ce que vous devez savoir avant d’utiliser iCloud Relais privé. Comme mentionné précédemment, iCloud Private Relay n’est pas une alternative aux VPN, et les services VPN payants restent supérieurs en termes de fonctionnalités et de flexibilité.