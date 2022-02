Apple importe l’iPhone SE+ 5G et de nouveaux modèles d’iPad en Inde pour les tester

Les rumeurs concernant l’iPhone SE de nouvelle génération doté de la connectivité 5G font les gros titres depuis l’année dernière. Maintenant, selon un récent rapport, Apple a apporté un modèle d’iPhone abordable et deux nouveaux modèles d’iPad en Inde à des fins de test, ce qui suggère qu’ils seront bientôt lancés dans le pays.

Un rapport de 91Mobiles cite des sources industrielles ayant des connaissances sur le sujet. Selon ce rapport, le géant de Cupertino a importé un modèle d’iPhone abordable, qui pourrait très bien être l’iPhone SE de nouvelle génération, alias iPhone SE 3, un nouvel iPad Air et un modèle d’iPad abordable en Inde. Par conséquent, les attentes d’un lancement au début 2022 pourraient se réaliser.

Il est rapporté qu’Apple a importé trois modèles de l’iPhone abordable, avec les numéros de modèle A2595, A2783 et A2784 pour les tester. Il est également mentionné que le prix de l’appareil pourrait se situer autour de 300 dollars en Inde. Cependant, même s’il coûte 500 euros, cela reste bien dans la fourchette de prix des smartphones abordables de milieu de gamme, et peut s’avérer assez attrayant pour les fans d’Apple qui ne sont pas enclins à faire des folies pour un flagship de plus de 1000 euros.

Apple fait en sorte que les sorties de modèles iPhone SE soient aussi rares et espacées que possible, car la dernière chose à laquelle elle souhaite s’associer est une marque à petit budget. Au fil des ans, Apple s’est forgé une réputation de marque de style de vie pour ceux qui peuvent se le permettre, essayant même de s’ériger en marque de luxe. Cependant, Apple n’a pas oublié ce qu’elle a réalisé avec l’iPhone SE original et l’iPhone SE (2020). Avec un compromis peut-être très léger sur l’identité de sa marque, la société a réussi à garder des millions d’utilisateurs dans son écosystème étroit, dont beaucoup auraient pu être perdus autrement.

Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons entendu des rumeurs sur l’iPhone SE 2022 depuis un certain temps maintenant. Il a été rapporté précédemment qu’Apple pourrait lancer l’appareil sous le nom d’iPhone SE 3 sur le marché. Cependant, de récents rapports ont suggéré que la société le lancerait sous le nom d’iPhone SE+ 5G. L’appareil serait doté d’un écran de 4,7 pouces, du chipset Apple A15 Bionic, d’une batterie et de meilleures caméras, et plus encore.

Du côté des iPad

En ce qui concerne les nouveaux iPad, il est révélé qu’Apple a également importé de nouveaux modèles d’iPad Air, portant les numéros de modèle A2588 et A2589, à des fins de test. Il pourrait s’agir du prétendu iPad Air 5, qui devrait présenter le même design que l’iPad Air 4, le chipset A15 Bionic, et quelques améliorations dans diverses sections. Il pourrait également s’agir d’un iPad abordable, puisque deux produits portant les numéros de modèle A2757 et A2761 ont également été expédiés. Cependant, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Le prix des modèles iPad Air pourrait se situer entre 440 et 620 euros, tandis que l’iPad abordable pourrait être lancé sous la barre des 300 euros en Inde.

Le lancement de ces nouveaux appareils Apple est prévu pour mars ou avril de cette année. Mais, comme ces détails ne sont pas officiels, nous devons les prendre avec des pincettes. Nous nous attendons à ce que d’autres informations fassent surface avant leur sortie officielle.