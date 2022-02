Le futur Moto Edge 30 Pro a fait l’objet d’une fuite complète

Le Moto Edge X30 de Motorola, qui a été révélé en Chine en décembre, était le premier appareil à être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et le smartphone est sur le point de faire son apparition sur les marchés internationaux. La variante mondiale du Moto Edge X30 sera apparemment connue sous le nom de Moto Edge 30 Pro et l’on s’attend à ce qu’il ait les mêmes composants et le même design que la version chinoise.

Les gens de 91 Mobiles ont mis la main sur des rendus du Moto Edge 30 Pro et, sans surprise, le smartphone a un module de caméra de forme ovale et une caméra frontale placée au centre de l’écran. La seule différence entre ces rendus et ceux qui sont apparus il y a quelques jours est que ceux-ci montrent un logo placé au centre, alors que les précédents rendus avaient indiqué qu’il serait déplacé en bas à gauche de l’arrière.

Cependant, ce qui semble confirmé c’est que, contrairement au Edge X30, le Moto Edge 30 Pro aura un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. En dehors de cela, tout sera apparemment identique, ce qui signifie que nous aurons un flagship avec des bords fins et des bords plats. Les boutons d’alimentation et de volume sont sur le côté droit et le smartphone dispose également d’un microphone antibruit.

Le bloc de la caméra a trois capteurs, dont un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels, et une unité de flash LED. La caméra frontale est de 60 mégapixels.

Le Moto Edge 30 Pro sera probablement doté d’un énorme écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour des visuels fluides et une résolution de 2 400 × 1 080 pixels. Le smartphone devrait embarquer une solide batterie de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 68 W. Il semble qu’il sera disponible au moins en bleu et en gris.

Un smartphone plus abordable que la concurrence ?

91mobiles avait précédemment rapporté que l’appareil serait lancé à l’international ce mois-ci. La version chinoise est disponible en trois configurations de mémoire : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix commence à 2 999 CNY (~ 420 euros) et va jusqu’à 3 399 CNY (~ 480 euros).

L’appareil coûtera probablement plus cher en dehors de son pays d’origine, mais ne sera probablement toujours pas aussi cher que les flagships de Samsung et OnePlus, ce qui pourrait l’aider à devenir l’un des meilleurs smartphones de l’année.