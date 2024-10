Google Chat : Fini les messages vocaux incompris, la transcription automatique est là !

Google Workspace améliore l’accessibilité et la faciltié de Google Chat en intégrant la transcription automatique des messages vocaux. Déployée à partir du 8 octobre 2024, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de visualiser une version écrite de leurs messages vocaux, que ce soit sur le web ou sur mobile.

La transcription automatique des messages vocaux offre plusieurs avantages :

Accessibilité accrue : permet aux personnes dans l’incapacité d’écouter les messages audio de comprendre leur contenu.

Meilleure compréhension : facilite la consultation et la recherche d’informations dans les conversations.

Gain de temps : évite d’avoir à réécouter les messages pour en saisir le contenu.

Contrôle administrateur et sécurité

La transcription automatique est réservée aux clients Google Workspace et aux abonnés Google Workspace Individual. Les administrateurs peuvent la désactiver au niveau du domaine ou de l’unité organisationnelle. Par défaut, la fonctionnalité est activée.

Les transcriptions sont traitées comme des pièces jointes dans Google Chat et sont donc accessibles via des outils tels que Google Vault, Google Takeout et l’outil d’investigation de sécurité.

Fonctionnement et précision dans Google Chat

Les utilisateurs peuvent envoyer des messages vocaux dans les messages directs, les discussions de groupe et les espaces sur les appareils mobiles. La transcription s’affiche sous le message vocal et peut être masquée ou affichée à l’aide des options « Afficher la transcription » et « Masquer la transcription ».

La précision de la transcription dépend des paramètres de langue du compte Google de l’utilisateur. Les utilisateurs de lecteurs d’écran peuvent accéder aux transcriptions comme du texte lisible.

Le déploiement de cette fonctionnalité pourrait prendre plus de 15 jours.

Avec la transcription automatique des messages vocaux, Google Workspace améliore l’accessibilité et la praticité de Google Chat, offrant une expérience de communication plus inclusive et plus efficace.