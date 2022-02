OPPO travaillerait sur un smartphone pliable à clapet pour concurrencer le Galaxy Z Flip 3

by

Une nouvelle fuite suggère que OPPO pourrait vouloir s’attaquer à Samsung et sortir un autre smartphone pliable. Le nouvel appareil pliable concurrencerait cette fois le Galaxy Z Flip 3 avec un facteur de forme à clapet, et les rumeurs suggèrent que OPPO pourrait casser le prix de Samsung, et le proposer encore moins cher.

En décembre de l’année dernière, OPPO a dévoilé son premier flagship pliable, le OPPO Find N. Le Find N est venu avec plusieurs améliorations par rapport au Galaxy Z Fold 3, à savoir, le pli moins perceptible, un meilleur mécanisme de charnière, un facteur de forme plus agréable à la fois plié et déplié. Le Find N est également moins cher, mais malheureusement, il ne sera pas disponible en dehors de la Chine — du moins pour le moment.

Une nouvelle fuite relayée par 91 Mobiles suggère que OPPO pourrait avoir déjà commencé à travailler sur son premier smartphone pliable à clapet, qui pourrait être commercialisé dans le courant du troisième trimestre 2022.

Nous nous attendons également à ce que le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 soient annoncés au mois d’août, ce qui laisse entendre que la concurrence sur le marché des smartphones pliables pourrait s’annoncer plus rude avec l’arrivée de OPPO. Le nom de l’appareil n’a pas encore été finalisé, et il n’est pas clair s’il sera commercialisé sous la marque « Find ».

Le OPPO Find N va aussi s’améliorer

OPPO travaillerait également sur le successeur du OPPO Find N, mais il est trop tôt pour voir les rumeurs émergées, et nous en entendrons probablement plus dans les mois à venir jusqu’à la fin de l’année.

Le nouveau smartphone à clapet de OPPO pourrait avoir un pli d’écran plus minimal et moins perceptible au milieu, un meilleur mécanisme de charnière qui se replie, un écran et un processeur phare. Le prix devrait être inférieur aux 999 euros déjà très compétitifs, le prix auquel le Galaxy Z Flip 3 a été lancé, mais il reste à voir si l’appareil sera vendu en dehors de la Chine.