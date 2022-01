Apple va lancer l’iMac Pro avec un grand écran, une puce améliorée, etc

Avant de lancer les nouveaux iMac colorés dotés d’une puce Apple M1 l’année dernière, Apple a mis à jour sa gamme iMac Pro avec des SSD et des écrans à nano-texture en 2020. Maintenant, il semble que la société va rafraîchir l’iMac Pro, lancé pour la première fois en 2017, avec des puces plus véloces et économes en énergie, un écran plus grand que l’iMac actuel, et plus encore pour un produit de qualité professionnelle.

Mark Gurman de Bloomberg, dans sa dernière newsletter Power On, suggère qu’Apple va sortir un iMac Pro rebaptisé qui sera « plus grand que le modèle actuel d’iMac 24 pouces ». Mais, il ajoute qu’il sera doté d’un design analogue à celui des derniers modèles d’iMac M1. Par conséquent, le prochain iMac Pro ne sera pas doté de bords noirs, ce qui est un énorme soulagement.

« Je m’attends à ce que nous ayons un nouveau modèle cette année, plus grand que le modèle actuel de 24 pouces et portant le nom d’iMac Pro. Cela signifie qu’il aura des puces similaires aux processeurs M1 Pro et M1 Max à l’intérieur du MacBook Pro », écrit Gurman dans la newsletter. « Je m’attends également à ce que le nouvel iMac Pro ait un design analogue à celui de l’iMac M1 actuel », ajoute-t-il.

Si Gurman affirme que le prochain iMac Pro aura un design analogue à celui de l’actuel iMac de 24 pouces, il laisse également entendre qu’Apple préfère un look plus professionnel pour ses produits « Pro ». Ainsi, Apple pourrait opter pour l’option Gris sidéral, tout comme son premier modèle iMac Pro, plutôt que d’opter pour un design coloré.

Sous le capot, le nouvel iMac Pro pourrait être équipé des nouvelles puces M1 Pro ou M1 Max, vues sur le dernier MacBook Pro. La puce Apple M2 était également attendue pour l’iMac Pro, mais elle pourrait être réservée au modèle MacBook Air (et même aux futurs modèles MacBook Pro) dont le lancement est prévu cette année.

Un modèle très puissant

En outre, selon un récent rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple pourrait sortir cette année un iMac de 27 pouces avec un écran Mini-LED et la prise en charge de sa technologie ProMotion de 120 Hz. Il pourrait donc s’agir du modèle iMac Pro dont parle Gurman.

Le nouvel iMac Pro devrait être annoncé au premier trimestre 2022, en même temps que le très attendu iPhone SE de nouvelle génération et un meilleur iPad Air. Il reste à voir ce qu’Apple prévoit réellement de faire, alors restez à l’écoute.