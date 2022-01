Google embauche dans sa division de tablettes et alimente les spéculations sur les tablettes Pixel

Bien que les tablettes Android existent, il n’y a pas réellement de concurrentes à la populaire gamme d’iPad d’Apple, mais Google veut changer cela. Comme l’a repéré Computerworld, la société a accueilli à nouveau Rich Miner, qui a fondé Android aux côtés d’Andy Rubin, en mars 2021. Il travaille désormais en tant que directeur technique des tablettes Android. Il travaillait auparavant pour un projet éducatif de Google, mais il est maintenant apparemment chargé de donner un nouveau souffle aux tablettes Android.

9to5Google rapporte que la société pourrait avoir formé une nouvelle division Android Tablets et qu’elle cherche actuellement à la développer. Les offres d’emploi indiquent que la société est à la recherche d’un Directeur de l’ingénierie senior, Android Tablet App Experience, d’un Directeur, gestion des produits, Android Tablets, et d’un Vice-président, gestion des produits, Android Tablets.

Selon les descriptions, la société estime que l’avenir de l’informatique réside dans des « tablettes puissantes et performantes » et le géant de Mountain View souhaite améliorer la plateforme Android en travaillant en étroite collaboration avec les fabricants d’appareils et les développeurs d’applications. Les nouvelles recrues seront également chargées de créer une « stratégie et une feuille de route à long terme pour les tablettes Android ».

Dans un passé récent, les efforts de Google en matière de tablettes se sont concentrés sur les pôles Espace de divertissement et Espace enfants, ainsi que sur Android 12 L, une version d’Android destinée aux tablettes et aux smartphones pliables.

Selon le cabinet d’études IDC, Apple a dominé le marché des tablettes au troisième trimestre 2021 avec une part de marché de près de 35 %. Amazon était troisième avec environ 11 % du marché. Les tablettes du géant du commerce électronique fonctionnent sous Fire OS, qui est un fork d’Android. Samsung et Lenovo sont respectivement deuxième et quatrième, avec une part d’environ 18 % et 10 %.

Un réel marché à développer

Inutile de dire qu’il y a beaucoup de place pour que les tablettes Android se développent, et après avoir laissé languir les tablettes Android pendant près d’une décennie, Google est apparemment prêt à améliorer la plateforme. Cela signifie-t-il que nous pouvons voir une nouvelle tablette Pixel bientôt ?

En 2019, la société a déclaré qu’elle ne lancerait pas de successeur à la Pixel Slate et avait également annulé deux tablettes non publiées, et a annoncé qu’elle se concentrerait plutôt sur des produits comme le Pixelbook qui fonctionne sous Chrome OS. Actuellement, rien n’indique qu’une nouvelle tablette Pixel se profile à l’horizon. Pendant ce temps, Samsung se prépare à lancer la série Galaxy Tab S8 pour s’attaquer à Apple. Google semble toutefois travailler sur un smartphone pliable, qui s’appellerait le Pixel Notepad.