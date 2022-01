Des images promotionnelles de la Galaxy Tab S8 Ultra, axée sur la productivité, divulguées

La prochaine série Galaxy Tab S8 de Samsung a fait l’objet ici et là avant l’événement Unpacked du 9 février où elle sera révélée aux côtés de la gamme Galaxy S22, mais d’une manière ou d’une autre, ce n’est que maintenant que le géant sud-coréen se manifeste pour garder à l’abri de tous les quelques détails qu’il reste.

La société a débouté Dohyun Kim pour une violation du droit d’auteur sur les images et les vidéos de marketing de la Galaxy Tab S8, mais heureusement pour les fans de Samsung, Notebookcheck a toujours ce contenu.

Les images confirment que la série de tablettes sera composée de trois tablettes : un modèle LCD standard de 11 pouces, une Galaxy Tab S8+ de 12,4 pouces et une Galaxy Tab S8 Ultra de 14,6 pouces. Les variantes les plus grandes seront probablement dotées de panneaux AMOLED. Les trois tablettes prendront en charge le S Pen et il semble qu’elles seront alimentées uniquement par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et il n’y aura pas de variantes Exynos 2200. Samsung affirme apparemment que les ardoises auront un processeur 24 % plus rapide et un GPU 52 % meilleur que la Galaxy Tab S7+ sortante.

Samsung a probablement créé un nouveau S Pen pour les tablettes et il sera plus rapide que la variante actuelle, offrant une latence de 2,8 ms sur la variante Ultra, ce qui est une amélioration substantielle par rapport à la latence de 5,6 ms de la Tab S7+. Cela signifie que l’écriture sera plus instantanée.

La Galaxy Tab S8 devrait être équipée d’une batterie d’une capacité de 8 000 mAh et le modèle Plus d’une batterie de 10 090 mAh, soit les mêmes batteries que celles de leurs prédécesseurs qui ont également la même taille d’écran.

Ce qui est nouveau, c’est le système de caméra. La configuration à double caméra arrière comprendra apparemment la même caméra principale de 13 mégapixels, mais une nouvelle caméra ultra-large de 6 mégapixels à la place du capteur ultra-large de 5 mégapixels des modèles actuels. La caméra frontale passe d’une largeur de 8 mégapixels sur les modèles actuels à une unité ultra-large de 12 mégapixels.

Les Galaxy Tab S8 et S8+ seront apparemment disponibles dans les teintes Graphite, Silver, et Pink Gold. Elles offriront 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La Galaxy Tab S8 Ultra sera idéale pour les personnes en télétravail

Samsung vendra également un modèle Ultra pour la première fois et il semble qu’il s’agisse d’un appareil axé sur la productivité et doté apparemment d’une batterie de 11 200 mAh. La tablette a une durée de lecture vidéo allant jusqu’à 14 heures. Elle aura la même configuration de caméra arrière que les deux autres modèles, mais aura probablement deux caméras frontales (une principale de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 120°) qui seront logées dans une encoche. Les caméras frontales hériteront également de la fonction de cadrage automatique du Galaxy Z Fold, qui permet de s’assurer que les sujets restent au point.

Une autre caractéristique qui pourrait les télétravailleurs est la réduction de bruit à 3 micros qui peut réduire les bruits indésirables jusqu’à 50 % pendant les appels pour s’assurer que l’autre partie est en mesure de vous entendre clairement, peu importe ce qui se passe en arrière-plan.

Celle-ci ne serait disponible que dans la couleur Graphite mais il y aurait plus d’options de stockage : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.

Prix de la Galaxy Tab S8

Le compte TechInsider, qui était auparavant connu sous le nom de SnoopyTech, a révélé les prix britanniques des nouvelles tablettes de Samsung et il semble que le prix de départ ait un peu augmenté. Voici les prix attendus pour les nouveaux modèles :