Quelques informations sur le Xperia 1 IV de Sony déferlent sur la toile

Il semble probable que nous verrons le Sony Xperia 1 IV dans le courant de l’année — peut-être dès le mois prochain — et nous avons quelques nouvelles rumeurs à rapporter qui couvrent la configuration de la caméra et d’autres spécifications qui pourraient être dans le pipeline pour ce flagship.

Ces rumeurs proviennent de Zackbuks sur le réseau social Weibo relayé par Notebookcheck. Tout d’abord, le processeur : comme beaucoup de smartphones Android haut de gamme prévus pour 2022, le Xperia 1 IV devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Les options de mémoire vive (RAM) seront apparemment de 12 Go et 16 Go — ce qui est beaucoup — et les choix de stockage seront de 256 Go et 512 Go. En plus de cela, la même source précise que le smartphone aura des mises à niveau de l’objectif principal et du téléobjectif cette fois-ci. Une autre information révélée ici est la capacité de la batterie : 5 000 mAh et un taux de charge de 45 W. On parle également d’une amélioration de la luminosité de l’écran, et peut-être d’une refonte du design, bien que cela semble moins certain d’après les informations mises en ligne.

Nous savons que Sony est très doué pour les caméras — elle vend ses capteurs à de nombreux autres fabricants de smartphones — et, bien sûr, il a une grande expérience des écrans grâce à son activité de télévision. Ce sont deux domaines clés d’un smartphone dans lesquels vous savez qu’un appareil Sony va exceller.

Un lancement au MWC 2022 ?

En règle générale, ce sont les prix élevés qui ont empêché la gamme Xperia de Sony de s’imposer, et ces smartphones ne sont pas aussi médiatisés que ceux de Google, Samsung ou Apple — même s’ils méritent d’attirer plus de fans grâce à leur combinaison de matériel et de logiciels.

Nous devrons attendre et voir ce que le Xperia 1 IV apporte avec lui. S’il suit le calendrier de son prédécesseur, il apparaîtra en avril, mais nous savons aussi que Sony aime annoncer ses produits au MWC — il pourrait donc apparaître en février au MWC 2022.