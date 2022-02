Apple réduit discrètement et fortement la période d’essai gratuite d’Apple Music

Depuis des années, Apple offre aux nouveaux abonnés d’Apple Music une période d’essai gratuite de trois mois. Dans un geste subtil noté par MacOtakara, la période d’essai gratuite de Apple Music a été réduite à un mois seulement dans des pays comme la France, les États-Unis et d’autres marchés également. Il convient de noter que cela n’a aucun impact sur les 6 mois gratuits d’Apple Music qui sont accordés pour une durée limitée aux acheteurs de certains appareils Apple comme les AirPods, le HomePod mini et les produits Beats.

Néanmoins, il n’y a aucun changement dans le prix du service qui entre en vigueur à la fin de la période d’essai gratuite. Chaque mois vous coûtera 9,99 euros. Pour 14,99 euros par mois, vous et cinq autres membres de votre famille pouvez vous abonner au plan familial. Les étudiants paient 4,99 euros par mois, mais ce prix est réservé aux étudiants des universités, ce qui doit être vérifié.

Apple a ajouté un nouveau niveau de service appelé Apple Music Voice Plan. Pour 4,99 euros par mois, vous pouvez accéder à Apple Music et y naviguer en utilisant votre voix et Siri. Ce forfait n’offre pas l’audio spatial, et le catalogue complet n’est pas disponible avec un son sans perte comme c’est le cas avec les autres forfaits.

Le plus grand concurrent d’Apple dans le secteur du streaming musical, Spotify, propose également un essai gratuit d’un mois pour sa version Premium.

Le géant de la technologie n’a pas fait la promotion de la réduction de la période d’essai comme vous pourriez l’imaginer. Le changement prend effet à partir de cette semaine et pour la première fois depuis les débuts du service en 2015, ceux qui n’ont jamais souscrit à Apple Music n’auront qu’un mois pour décider s’ils veulent payer.

La réduction de la période d’essai d’Apple Music va-t-elle aider ou nuire à Apple ?

Les abonnés à la période d’essai devront sortir leur portefeuille deux mois plus tôt s’ils veulent continuer à profiter du service. Ou bien les abonnés à la période d’essai seront-ils plus nombreux à abandonner après un mois et à chercher d’autres plateformes pour écouter de la musique en continu ? Connaissant Apple, on peut imaginer que la société a fait quelques recherches avant de prendre cette décision.

Vous ne savez peut-être pas qu’Apple Music est à l’origine de l’acquisition la plus onéreuse d’Apple. En mai 2014, la société a acquis Beats Audio pour 3 milliards de dollars. Apple procède généralement à de petits achats d’entreprises dont les produits ou les innovations peuvent être utilisés avec l’iPhone ou d’autres produits dans l’année ou les deux années suivantes. C’est le modèle qu’Apple a utilisé pour acheter SRI International en 2010, ce qui a conduit au lancement de l’assistant numérique Siri sur l’iPhone 4 s de 2011.

Tout bien considéré, Apple Music doit être considéré comme un succès. Le mois dernier, MIDia Research a publié un rapport estimant que la plateforme de musique en streaming d’Apple comptait 78 millions d’abonnés payants.