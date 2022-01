L’adoption de Windows 11 double presque alors que le déploiement entre dans sa phase finale

by

Après la sortie publique de Windows 11 à la fin de l’année dernière, Microsoft a constaté un taux d’adoption constant de son dernier système d’exploitation de bureau sur le marché. Cependant, le géant de Redmond a récemment déclaré que l’adoption de Windows 11 était devenue beaucoup plus rapide que prévu ces derniers temps. Et maintenant, si le déploiement de Windows 11 se poursuit sur les appareils éligibles, et selon les nouvelles données d’AdDuplex, sa part de marché a presque doublé depuis novembre 2021.

Pas moins de 16,1 % des appareils Windows 10 et Windows 11 existants sont désormais équipés du dernier système d’exploitation de Microsoft — contre 8,6 % en novembre 2021, tandis que l’utilisation de cette version dans le cadre du programme Windows Insider a atteint 0,4 %. D’autre part, la première version moderne de Windows actuellement sur le marché est la 21H1, qui, selon ladite source, détient désormais une part de 28,6 %.

Windows 10 October 2020 Update, ou version 20H2, est le dauphin avec 26,3 %, tandis que Windows 10 version 21H2 est loin derrière avec 12,1 %.

Il convient de préciser que le rapport d’AdDuplex est basé sur les données recueillies auprès de 60 000 ordinateurs qui exécutent des applications prises en charge par le SDK AdDuplex v.2, ce qui, pour être honnête, ne constitue pas un échantillon important. De plus, les parts en pourcentage ne sont que relatives aux autres versions de Windows 10 et 11, car les applications prises en charge par le cadre publicitaire de l’entreprise ne peuvent fonctionner que sur ces versions. Les appareils Windows 7 ou 8 ne sont donc pas pris en compte dans le rapport.

Microsoft indique que le déploiement de Windows 11, qui se déroule par phases depuis l’année dernière, est actuellement dans sa phase finale, de sorte que les derniers appareils éligibles devraient recevoir le système d’exploitation plutôt tôt que tard. « L’offre de mise à niveau vers Windows 11 commence à entrer dans sa phase finale de disponibilité, ce qui nous place en avance sur notre plan initial de mi-2022. Windows 11 suscite un engagement accru, les utilisateurs passant 40 % de temps en plus sur leur PC Windows 11 par rapport à Windows 10. Les avantages du PC Windows en matière de multitâche et de productivité sont utilisés plus que jamais, près de la moitié des utilisateurs de Windows 11 utilisant les nouvelles mises en page instantanées », a récemment déclaré Panos Panay.

Un déploiement achevé mi-2022

À l’avenir, l’utilisation de Windows 11 devrait augmenter, car de plus en plus d’utilisateurs passent à la dernière plateforme ou achètent de nouveaux appareils équipés du dernier système d’exploitation prêt à l’emploi.

En d’autres termes, le déploiement de Windows 11 est en passe d’être achevé à la mi-2022, Microsoft prévoyant déjà une mise à jour majeure le mois prochain. Cette version très attendue comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le déploiement d’applications Android sur Windows 11 en tant que preview public, ce qui permettra à tous les utilisateurs d’exécuter sur leur ordinateur des applications conçues pour le système d’exploitation mobile de Google sans avoir besoin d’autres logiciels.