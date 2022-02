Google Chrome pourrait bientôt être doté d’une option de coupure du son d’un seul clic sur un onglet

Si vous utilisez Chrome Canary, vous pouvez ouvrir la page chrome://flags et activer le flag « Tab Audio Muting UI Control ». Ensuite, vous pourrez voir une icône de haut-parleur sur les onglets, et lorsqu’une vidéo publicitaire ou toute autre vidéo est diffusée en arrière-plan, vous pourrez la mettre en sourdine en appuyant sur l’icône.

you might also like