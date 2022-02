La dernière fuite présente le Galaxy S22 Ultra et la Galaxy Tab S8 Ultra dans des vidéos de prise en main

Nous sommes à quelques heures du nouvel événement Galaxy Unpacked de Samsung, mais la dernière fuite va très probablement gâcher toute surprise possible qui pourrait être laissée. Le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy Tab S8 ont tous deux été pris dans ce qui semble être des vidéos officielles de prise en main, où nous pouvons voir comment les appareils fonctionneront une fois qu’ils seront dans les mains des utilisateurs qui décident d’obtenir l’un de ces produits.

Nous avons vu des tonnes de fuites autour du Galaxy S22 Ultra et de la Galaxy Tab S8 au cours des derniers jours. Ces fuites incluent des rendus de haute qualité et ce qui semble être du matériel de promotion, mais la dernière fuite nous permet de voir le Galaxy S22 Ultra et la Galaxy Tab S8 sur des vidéos de prise en main.

Ces fuites ont été publiées sur Twitter par @DemonixLeaks, où il montre le Galaxy S22 dans ses variantes bleue, verte, rose et blanche. Il montre également la configuration de la triple caméra du smartphone, les boutons et les ports.

Ensuite, il montre le Galaxy S22 Ultra dans trois variantes de couleurs différentes, dont le noir, le rouge et le blanc. Ce modèle arrivera très probablement avec un design plus massif qui nous renvoie dans le passé et nous rappelle la série Galaxy Note, disparue depuis quelques années — 2020 semble bien loin. Et oui, il semble que le Galaxy S22 Ultra reprendra également l’une des meilleures caractéristiques de la série Galaxy Note, un S Pen intégré.

Ainsi, le nouveau Galaxy S22 Ultra est considéré par certains comme le successeur du Galaxy Note 20 Ultra.

Une tablette géante

La deuxième vidéo nous permet de découvrir la Galaxy Tab S8 Ultra et son nouvel écran géant. Ce modèle et tous les autres de la série Galaxy Tab S8 seront livrés avec un S Pen dans la boîte, fixé magnétiquement à l’arrière de la tablette, juste à côté du module caméra.

Cette vidéo nous montre également comment les utilisateurs se serviront des deux appareils pour la création de contenu. Elle explique les images que nous avons reçues il y a quelques jours, car nous pouvons également voir la prochaine tablette avec son étui à béquille et sa fixation pour clavier.