Voici les images de presse officielles du Galaxy S22 Ultra 5G de Samsung

Demain, Samsung présentera la série de smartphones Galaxy S22 qui comprend le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Mais, l’un de ces appareils n’est pas comme l’autre. Il s’agit du Galaxy S22 Ultra, le modèle haut de gamme, dont le design s’inspire de la défunte gamme Galaxy Note.

Non seulement le Galaxy S22 Ultra est livré avec le S Pen dans la boîte, mais il offre également un logement pour l’instrument d’écriture numérique sous la forme d’un silo avec une ouverture au bas de l’appareil. Et avec ses coins carrés, il ne fait aucun doute que ce smartphone est le digne successeur des Galaxy Note.

Le Galaxy Note a été lancé pour la première fois par Samsung en 2011 et était connu pour ses grands écrans et le S Pen. L’année dernière, le modèle a été retiré de la gamme de smartphones du fabricant, qui s’est concentré sur ses deux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Les fans de la série Galaxy Note seront heureux de voir que Samsung a fait un clin d’œil à la gamme Galaxy Note en proposant un smartphone au design très similaire.

Alors que nous avons vu des rendus du smartphone, aujourd’hui, LetsGoDigital a publié des images de presse officielles en haute résolution du Galaxy S22 Ultra. L’événement Galaxy Unpacked commence à 16 heures ce mercredi 9 février et toutes les festivités peuvent être visionnées sur la page YouTube de Samsung.

Deux puces, même puissance ?

Vous connaissez probablement les spécifications par cœur, mais pour ceux qui les ont manquées, le Galaxy S22 Ultra devrait arborer un écran incurvé Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz. Ceux qui se trouvent aux États-Unis, au Canada et en Chine auront sous le capot le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il s’agit de la suite du Snapdragon 888 de l’année dernière.

Dans le reste du monde, et donc en France, le Galaxy S22 Ultra sera équipé de la puce Exynos 2200 et d’un GPU AMD. Les deux chipsets sont fabriqués par Samsung Foundry à l’aide de son nœud de processus de 4 nm.

Le bloc de caméras en forme de P à l’arrière comprend un capteur de 108 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels à l’arrière de l’objectif ultra-large, et une paire de capteurs de 10 mégapixels sont utilisés pour les deux caméras téléobjectif. L’un dispose d’un zoom optique 3x, tandis que l’autre offre un zoom optique 10x. À l’avant, un capteur de 40 mégapixels sera utilisé pour la caméra frontale en façade.

À partir de 1 249 €

Le Galaxy S22 Ultra sera équipé d’une batterie de 5 000 mAh, et la norme IP68 indique que le smartphone est protégé contre la poussière et l’eau. Les options de configuration comprennent 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) et 128/256/512 Go de stockage. Sur des marchés limités, Samsung proposera une variante du smartphone avec 1 To de stockage.

Le Galaxy S22 Ultra sera disponible en noir, blanc, bourgogne et vert. Le prix en serait de 1 249 € pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, 1 349 € pour 12 Go RAM/256 Go de stockage et enfin 1 449 € pour 12 Go et RAM/512 Go de stockage.