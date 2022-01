Le OnePlus Nord 2T sera équipé du Dimensity 1300 et d’une charge rapide à 80W

Le OnePlus Nord 2T est attendu comme un smartphone de milieu de gamme par OnePlus qui devrait être le successeur du OnePlus Nord 2. Aujourd’hui, Digit a partagé quelques informations clés sur le futur smartphone de milieu de gamme de OnePlus. Tout d’abord, le smartphone sera apparemment alimenté par la puce Dimensity 1300 de MediaTek et disposera d’un bloc de caméra à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Pour référence, le OnePlus Nord 2 a la puce Dimensity 1200 sous le capot, tandis que le 2T aura la Dymensity 1300 encore non annoncée. Et comme toute mise à niveau, nous pouvons nous attendre à une amélioration des performances avec la nouvelle puce.

Le smartphone devrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), et il pourrait être le même que sur son prédécesseur, du moins à en juger par les dimensions. L’écran prendrait en charge une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

L’un des aspects les plus intéressants du nouveau smartphone sera le support la charge rapide de 80W. Actuellement, le OnePlus Nord 2 est compatible avec la charge de 65 W. Le OnePlus 10 Pro, qui a récemment été lancé en Chine, est équipé d’une charge rapide de 80 W, et il semble maintenant que le OnePlus Nord 2T aura les mêmes vitesses de charge. En outre, il est prévu qu’il soit livré avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

Pour la photo, le bloc de caméra ne sera pas très différent de celui du Nord 2. Cependant, certaines mises à niveau de capteurs pourraient être attendues. Jusqu’à présent, la fuite indique qu’il y aura une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, le smartphone devrait être équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Une annonce en février en Inde ?

En ce qui concerne la RAM et le stockage, le smartphone devrait être équipé de 6 Go ou 8 Go de RAM, et d’une option de stockage de 128 ou 256 Go. Il fonctionnera probablement sous le système d’exploitation Oxygen OS 12 (basé sur Android 12).

En ce qui concerne la date de sortie, la publication ne partage aucun détail en dehors d’une sortie attendue d’un smartphone Nord en Inde en février. Nous ne savons pas encore quand le OnePlus Nord 2T sera commercialisé dans le monde entier.