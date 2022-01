Apple corrige des bugs majeurs dans iOS 15.3, iPadOS 15.3, macOS 12.2 et watchOS 8.4

Apple vient de publier une autre mise à jour importante pour l’iPhone, puisque la société a finalisé le développement d’iOS 15.3. Il s’agit de la troisième mise à jour majeure pour iOS 15, la dernière version du système d’exploitation qui a été poussée aux utilisateurs à l’automne 2021.

iOS 15.3 est avant tout une mise à jour de sécurité. Apple elle-même ne fournit pas trop de détails sur ce qui est inclus, le changelog affiché sur les iPhone indiquant des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. La société souligne que la mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs.

Cependant, la mise à jour est susceptible de résoudre une vulnérabilité de Safari qui exposait l’historique de navigation aux sites Web chargés. Des informations publiées en ligne ces derniers jours ont révélé que les hackers pouvaient même accéder à l’identifiant Google lorsqu’un site Web élaboré était visité dans Safari.

Il va sans dire qu’iOS 15.3 est disponible pour tous les iPhone également pris en charge par la mise à jour principale d’iOS 15, et qu’il peut donc être installé sur les iPhone 6s et plus récents.

Outre iOS 15.3, Apple a poussé plusieurs nouvelles mises à jour de ses systèmes d’exploitation : iPadOS 15.3, macOS Monterey 12.2, watchOS 8.4, tvOS 15.3 et HomePod Software 15.3. Tout comme pour iOS, les notes de mise à jour de iPadOS et macOS indiquent simplement que la mise à jour « inclut des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité » et est « recommandée pour tous les utilisateurs ». Toutes les mises à jour logicielles susmentionnées sont disponibles pour tous les appareils pris en charge à partir d’aujourd’hui.

iOS 15.4 puis iOS 16

Maintenant que le développement d’iOS 15.3 a été finalisé, Apple peut commencer le travail sur iOS 15.4, qui devrait en théorie être mis en ligne dès le mois prochain. Étant donné qu’Apple s’est surtout concentrée sur les améliorations de la sécurité jusqu’à présent, iOS 15.4 pourrait également inclure de nouvelles fonctionnalités, bien que cela reste à voir plutôt tôt que tard.

La première version bêta d’iOS 15.4 devrait être poussée aux développeurs cette semaine ou la semaine prochaine, et les versions de test pour le grand public seront ensuite disponibles pour tous les testeurs.

Dans le même temps, Apple travaille également sur iOS 16, même si, cette fois, nous n’aurons pas de preview avant la WWDC en juin prochain. Comme chaque année, la version finale devrait arriver sur la nouvelle série d’iPhone 14 en septembre.