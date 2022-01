Windows 11 vous permettra d’essayer les applications Android en février 2022

by

Cela fait environ quatre mois que Windows 11 a été lancé, et Microsoft parle maintenant de ce qui va suivre pour son nouveau système d’exploitation. Lorsque nous avons entendu parler de Windows 11 pour la première fois, l’une des fonctionnalités les plus excitantes était l’exécution d’applications Android sur celui-ci. La fonctionnalité a été retardée, mais Microsoft la présente finalement en février 2022, bien que ce soit sous la forme d’un aperçu. Le responsable de Windows, Panos Panay, a présenté les changements à venir dans Windows 11 dans un article de blog, et ils semblent faire partie de la première grande mise à jour de Windows 11.

En parlant de l’avenir des PC, dans lequel il est fait mention que Microsoft lancera une preview public des applications Android sur Windows 11 en février, ainsi que des améliorations de la barre des tâches et une refonte des applications Bloc-notes et Media Player.

« Le mois prochain, nous apporterons de nouvelles expériences à Windows, notamment une preview public de la façon dont vous pouvez utiliser les applications Android sur Windows 11 grâce au Microsoft Store et à nos partenariats avec Amazon et Intel », a déclaré Microsoft dans un billet de blog.

Microsoft n’a pas donné de détails sur ce qui serait inclus dans la preview ou sur la façon de s’y inscrire. Il n’est pas clair si l’ensemble des applications sera disponible ou s’il s’agira d’un petit échantillon d’applications. La société n’a pas non plus précisé s’il fallait être un Windows Insider pour la tester ou si tous les utilisateurs de Windows 11 pourraient l’essayer. Le terme « public » laisse penser que tout le monde pourra l’utiliser, mais nous devrons attendre et voir.

On peut espérer que Microsoft révélera davantage d’informations sous peu, car l’utilisation des applications Android sur nos PC Windows 11 est l’une des principales choses que nous attendons de Windows. Cette preview est la prochaine étape pour profiter pleinement de cette fonctionnalité.

De nouvelles améliorations

Les améliorations apportées à la barre des tâches comprennent une fonction de mise en sourdine et de rétablissement du son et probablement la possibilité d’afficher une horloge sur les écrans secondaires. Ces deux fonctionnalités étaient absentes lors du lancement de Windows 11, mais Microsoft travaille toujours à l’amélioration de la barre des tâches pour ramener les fonctionnalités manquantes comme le glisser-déposer.

La nouvelle version de Windows 11, qui sera lancé le mois prochain, comprendra également le retour du widget météo dans la barre des tâches, ce que Microsoft a commencé à tester le mois dernier. Microsoft redessine également ses applications Bloc-notes et Media Player, et toutes deux comprennent des modes sombres et des modifications de conception qui correspondent davantage à Windows 11.

Une grosse importance de Windows

Panay a également partagé diverses statistiques sur l’importance de Windows au cours des deux dernières années. Windows 10 et Windows 11 fonctionnent désormais sur 1,4 milliard d’appareils chaque mois, et le marché des PC a connu une forte croissance tout au long de la pandémie.

« Lorsque nous réfléchissons à ce qui est à l’origine de ce changement structurel dans la demande et l’utilisation des PC, nous voyons trois tendances durables : la montée du travail et de l’apprentissage hybrides, les changements dans les habitudes de divertissement et les modèles de distribution, et l’évolution des habitudes des consommateurs pour les tâches quotidiennes », explique Panay.

Microsoft affirme avoir constaté que le nombre de personnes utilisant des applications telles que Cisco WebEx, Slack, Microsoft Teams et Zoom a été multiplié par 6. La mise à jour de Windows 11 du mois prochain facilitera également le partage de votre écran dans Microsoft Teams et d’autres applications d’appel vidéo. Un nouvel onglet apparaîtra lorsque vous survolerez des applications comme Teams dans la barre des tâches, et il vous permettra de partager rapidement le contenu de la fenêtre lors d’un appel.