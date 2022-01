L’iPhone 14 pourrait être le dernier iPhone doté d’une carte SIM, et passer à l’eSIM

Apple n’est pas étranger à la prise de décisions radicales avec ses smartphones. Bien qu’elle ne soit pas la première à le faire, abandonner la prise casque avec la sortie de l’iPhone 7 était sans aucun doute une décision risquée, surtout en 2016.

Eh bien, un autre trou dans l’iPhone serait bientôt confronté au même sort que la prise casque. Il y a eu quelques rumeurs d’Apple abandonnant le plateau de la carte SIM pendant un certain temps, et maintenant l’analyste Emma Mohr-McClune a prédit la même chose, confirmant davantage cette déclaration, comme le rapporte iMore.

Mohr-McClune, directrice des services technologiques chez GlobalData, pense que Apple va doucement commencer au retrait du port SIM pour passer à l’eSIM, en commençant par l’iPhone 14 qui devrait sortir en septembre.

Le géant technologique n’obligera pas immédiatement les futurs propriétaires d’iPhone à passer à l’eSIM. Au lieu de cela, il donnera la possibilité aux opérateurs de décider du type d’iPhone qu’ils souhaitent vendre — un hybride nano/eSIM qui inclut le support de la carte SIM, ou une version uniquement eSIM.

Nous ne pensons pas qu’Apple adoptera l’approche du « big bang » — en se débarrassant des systèmes existants et en transférant tous les utilisateurs vers les eSIM — mais plutôt en lançant une variante uniquement eSIM de son nouveau modèle à venir — en conservant le modèle à double emplacement eSIM et SIM physique pour le marché de masse et son principal canal de distribution. À cette fin, on peut penser que les sociétés de télécommunications auront le choix de stocker et de vendre une nouvelle variante de l’iPhone uniquement avec une carte eSIM, ainsi que des modèles à double support eSIM/carte SIM physique plus adaptés aux entreprises de téléphonie mobile

En suivant le chemin de la logique, il serait alors naturel pour Apple de faire la prochaine génération, l’iPhone 15, uniquement eSIM. Après tout, cette option est déjà disponible sur les iPhone actuels (depuis l’iPhone XS) et c’est ainsi que les iPad peuvent bénéficier de la connectivité 4G et 5G.

Un changement progressif

Contrairement à ce qui s’est passé lorsque Apple a abandonné la prise casque, l’absence de plateau pour carte SIM devrait être moins problématique pour les futurs propriétaires. Certes, ce serait une légère gêne pour les personnes qui ne sont pas aussi férues de technologie, mais mises en perspective, les avantages devraient l’emporter sur les inconvénients.

Un port de moins à l’intérieur du smartphone signifie une meilleure rigidité, moins de moyens pour l’eau et la poussière de pénétrer et de ruiner les pièces du smartphone, et plus d’espace pour d’autres.