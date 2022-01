Voici les spécifications complètes des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Samsung a officiellement confirmé que le prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 9 février, où la société devrait annoncer les tout nouveaux appareils phares Galaxy S22, Galaxy S22+, et Galaxy S22 Ultra. Lors de cet événement, Samsung annoncera probablement aussi la série Galaxy Tab S8, composée des Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra, et nous pourrions également voir la nouvelle enceinte connectée Galaxy Home Mini 2, alimentée par Bixby.

Tous les secrets des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont dévoilés au grand jour pour que le monde entier puisse les voir et les analyser avant l’annonce officielle. Quelques heures après que le légendaire Evan Blass ait fait ce qu’il fait de mieux, en révélant de loin les rendus les plus précis et les plus fiables des trois futurs appareils Samsung, la publication allemande WinFuture suit le mouvement avec un rapport de marque de son cru.

Sans plus tarder, voici les spécifications complètes, finales et presque certainement officielles de la série Galaxy S22, ainsi qu’une nouvelle série de rendus de haute qualité avec tous les coloris attendus et les prix probables pour le marché allemand.

Tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy S22

Écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits

Protection Gorilla Glass Victus

Dimensions de 146 x 70,6 x 7,6 mm

Poids de 167 grammes

Processeur SoC Exynos 2200 de Samsung

Android 12 avec la surcouche logicielle One UI 4.1

8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage

Une caméra arrière de 50 + 12 + 10 mégapixels

Caméra frontale de 10 mégapixels

Batterie d’une capacité de 3 700 mAh

Résistance à l’eau IP68

Couleurs noir, blanc, or rose, vert

849 € pour 8/128 Go ; 899 € pour 8/256 Go

Tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy S22+

Écran Dynamic AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 750 nits

Protection Gorilla Glass Victus

Dimensions de 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

Poids de 195 grammes

Processeur SoC Exynos 2200 de Samsung

Android 12 avec la surcouche logicielle One UI 4.1

8 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage

Une caméra arrière de 50 + 12 + 10 mégapixels

Caméra frontale de 10 mégapixels

Batterie d’une capacité de 4 500 mAh

Résistance à l’eau IP68

Couleurs noir, blanc, or rose, vert

1 049 € pour 8/128 Go ; 1 099 € pour 8/256 Go

Tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy S22 Ultra

Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution de 3 080 x 1 440 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 750 nits

Protection Gorilla Glass Victus

Dimensions de 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

Poids de 227 grammes

Processeur SoC Exynos 2200 de Samsung

Android 12 avec la surcouche logicielle One UI 4.1

8 ou 12 Go de RAM

128, 256 ou 512 Go de stockage

Une caméra arrière de 108 + 12 + 10 + 10 mégapixels

Caméra frontale de 40 mégapixels

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh

Résistance à l’eau IP68

Couleurs noir, blanc, bordeaux, vert

1 249 € pour 8/128 Go ; 1 349 € pour 12/256 Go ; 1 449 € pour 12/512 Go

Comme indiqué précédemment, les nouveaux fleurons de la série Galaxy S, les tablettes et l’enceinte connectée devraient tous être annoncés lors du prochain événement Galaxy Unpacked le 9 février. Ils devraient être disponibles en magasin et être expédiés à partir du 25 février.