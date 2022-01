WhatsApp permettra bientôt de gérer la vérification en deux étapes par le client Web ou de bureau

WhatsApp a ajouté diverses nouvelles fonctions de sécurité à sa plateforme afin de la rendre plus robuste et plus sûre pour les utilisateurs. Bien que la fonction de vérification en deux étapes sur WhatsApp soit disponible pour les utilisateurs mobiles depuis longtemps, il n’est actuellement pas possible pour les utilisateurs de gérer ou d’activer la fonction depuis le client de bureau. Cependant, selon un rapport récent, cela va bientôt changer.

Selon un rapport récent de WABetaInfo, le géant de la messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, travaille actuellement à l’ajout de la possibilité de gérer la vérification en deux étapes à l’aide de son application de bureau ou Web. Selon le rapport, la fonctionnalité est en cours de développement et pourrait être disponible pour le public avec une future mise à jour bientôt.

Le rapport indique également que la société souhaite protéger votre compte WhatsApp contre tout accès non autorisé, si vous êtes victime d’un échange de carte SIM.

Ainsi, avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront facilement gérer le système de vérification en deux étapes pour leurs comptes WhatsApp depuis l’application de bureau. Vous pouvez voir un aperçu de la fonctionnalité sur l’application de bureau dans la capture d’écran ci-dessous.

Pas encore disponible

Le rapport indique également que l’introduction de la fonctionnalité sur l’application de bureau ou le client Web permettrait aux utilisateurs d’activer ou de désactiver le système de vérification en deux étapes pour leur compte, notamment lorsqu’ils perdent leur smartphone et ne se souviennent pas du code PIN.

Quant à la disponibilité de la fonctionnalité, elle n’est actuellement pas accessible au public. Cependant, WABetaInfo mentionne que WhatsApp prévoit de l’intégrer dans une prochaine mise à jour.