Le nouveau smartphone de gaming de Lenovo pourrait avoir 18 Go de RAM

Créés en réponse à la populaire série ROG Phone de ASUS, les smartphones Lenovo Legion ont été bien accueillis en Chine et rivalisent avec des produits analogues de Black Shark et RedMagic. Le Legion Y90, le smartphone de jeu de nouvelle génération de la société, a fait l’objet d’informations depuis un certain temps et fait maintenant l’objet de fuites supplémentaires.

Le dernier élément d’information provient d’une célèbre source chinoise qui a révélé les principales spécifications matérielles de l’appareil sur son compte Weibo. Comme on pouvait s’y attendre d’un smartphone de jeu phare de 2022, le Legion Y90 est équipé d’un puissant matériel et présente des éléments de conception uniques.

Les images et la vidéo précédemment divulguées du Legion Y90 montrent un appareil au look étonnamment sobre pour un smartphone de jeu. Le panneau arrière de l’appareil est largement lisse et peu extraordinaire. Cependant, le smartphone est doté de ce que Lenovo appelle un système de « refroidissement par air à double moteur » à l’arrière. Il y a peu d’informations sur ce mécanisme de refroidissement pour le moment, mais un responsable de Lenovo a affirmé que le système permettra de jouer en continu à une fréquence d’images élevée pendant des sessions prolongées.

Les smartphones de jeu ont tendance à se surpasser avec des spécifications matérielles scandaleuses qui font paraître ordinaires même les smartphones phares haut de gamme. Et, le Legion Y90 ne déçoit pas sur ce plan. Le smartphone est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1, le processeur le plus rapide actuellement disponible pour les smartphones Android. La variante haut de gamme du smartphone devrait être livrée avec un colossal 18 Go de RAM et offrira 512 Go de stockage interne. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, cette variante haut de gamme pourrait être commercialisée sous le nom de Lenovo Legion Y90 Pro.

Un magnifique écran ?

Le reste des spécifications comprend un grand panneau AMOLED de 6,92 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Le smartphone devrait également être équipé d’une massive batterie d’une capacité de 5 500 mAh qui prendra en charge la charge rapide de 68 watts. Pour aider ses capacités de jeu, le smartphone obtient des moteurs de vibration à double axe X et des ports USB-C doubles qui vous permettront de charger le smartphone pendant une session de jeu.

De précédents rapports indiquaient que Lenovo avait l’intention de lancer le Legion Y90 au cours de la première semaine de janvier 2022. Cela ne s’est pas produit, et il n’y a pas eu de communication à ce jour.