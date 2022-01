MediaTek fait la démonstration de la technologie Wi-Fi 7 et prévoit le lancement des premiers appareils d’ici 2023

MediaTek avait beaucoup de choses à dire à la fin de l’année dernière. La société a annoncé sa puce Dimensity 7000, une puce dédiée aux téléviseurs, et des projets d’ordinateurs portables alimentés par des puces MediaTek. Et, la société commence l’année 2022 sur une bonne note également. MediaTek a fait la première démonstration en direct au monde de la technologie Wi-Fi 7. L’entreprise affirme avoir présenté le Wi-Fi 7 à deux de ses principaux clients et avoir démontré que cette technologie offre des vitesses (comme vous pouvez l’imaginer) ultra-rapides et une transmission à faible latence.

Le Wi-Fi 7, ou IEEE 802.11be, est une mise à niveau de la norme actuelle Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, également connue sous le nom de IEEE 802.11ax, est la technologie sans fil la plus rapide actuellement disponible, mais elle est encore rare. Wi-Fi 7 prévoit d’ajouter des canaux de 320 MHz, la technologie de modulation d’amplitude en quadrature (QAM) 4K, des fonctions d’unité de ressources multi-utilisateurs (MRU) et bien d’autres choses encore, tout en utilisant les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz actuellement disponibles.

De précédents rapports ont suggéré que le Wi-Fi 7 apporterait des vitesses sans fil 2,4 fois supérieures à celles de Wi-Fi 6. Il présenterait également une latence plus faible. MediaTek affirme que la technologie Wi-Fi 7 peut véritablement remplacer la technologie filaire/Ethernet pour les applications à très haut débit comme le streaming 8K et les appels vidéo 4 K.

La technologie Wi-Fi 7 de MediaTek sera l’épine dorsale des réseaux de maison, de bureau et industriels et fournira une connectivité transparente pour tout, des applications AR/VR multi-joueurs au cloud gaming et aux appels 4K au streaming 8K et au-delà — Alan Hsu, vice-président et directeur général de la division Connectivité intelligente de MediaTek.

MediaTek affirme que sa technologie Wi-Fi 7 peut atteindre les vitesses définies par la norme IEEE 802.11be (soit 40 Gb/s, mais difficile à croire). Elle fait appel à la technologie MLO (multi-link operation) qui regroupe plusieurs canaux sur différentes bandes de fréquences, mais qui, dans le même temps, met en évidence la manière dont le trafic réseau peut continuer à circuler de manière fluide même en cas d’interférence ou de congestion sur les bandes. Selon MediaTek, la technologie MLO sera essentielle pour fournir un streaming vidéo plus rapide et plus fiable, des jeux et tout ce qui nécessite un débit constant, soutenu et en temps réel, comme les appels vidéo 4 K.

Prêt pour le futur

Un accès Internet haut débit plus rapide et des applications plus exigeantes, telles que le streaming vidéo haute résolution et les jeux VR, stimulent la demande du Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et bientôt Wi-Fi 7. Les avancées du Wi-Fi 7 en matière de largeur de canal, de QAM et de nouvelles fonctionnalités telles que l’opération multi-link (MLO) rendront Wi-Fi 7 très attrayant pour les appareils [modernes] — Mario Morales, vice-président de groupe, Semi-conducteurs, IDC.

Selon la société, la technologie Wi-Fi 7 de MediaTek peut répondre aux besoins actuels de toutes les applications que les consommateurs apprécient aujourd’hui et ouvre également la porte aux futures applications AR/VR que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd’hui.

MediaTek affirme qu’elle a participé au développement de la norme Wi-Fi 7 depuis sa création et qu’elle sera l’un des premiers utilisateurs de la technologie Wi-Fi 7. La société ajoute que les premiers produits équipés de Wi-Fi 7 devraient arriver sur le marché à partir de 2023.