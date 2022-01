Jam sur Chrome permet de laisser des notes autocollantes sur les sites Web

by

by

Si vous êtes designer de sites Web, il est fort probable que vous ayez déjà rencontré un défaut de conception sur votre site Web et que vous souhaitiez le signaler à l’équipe de développement. Cependant, la plupart du temps, il n’existe pas d’outils ou de fonctionnalités faciles à utiliser pour signaler les bugs visuels ou les modifications de conception aux développeurs. Face à ce problème, un développeur de Berlin a créé Jam, un outil qui vous permet de donner votre avis en direct en laissant des notes autocollantes sur des sites ou des pages Web.

Jam sur Chrome est une extension Chrome que vous pouvez utiliser pour commencer à signaler les bugs et à donner un retour d’information à votre équipe immédiatement.

Elle permet aux utilisateurs de laisser des commentaires utiles ou des suggestions ou modifications de conception sur leurs sites Web. Lors des commentaires, l’application capture automatiquement l’écran, les journaux et les informations du navigateur relatives aux bugs. En outre, elle permet aux utilisateurs d’annoter les bugs visuels et les défauts de conception d’un site Web directement sur la page.

Vous pouvez donc ajouter Jam sur Chrome à partir du Chrome Web Store et commencer à « alerter » avec votre équipe. À l’ouverture, vous pourrez créer une équipe et inviter d’autres développeurs de votre équipe. Ensuite, vous pourrez laisser des commentaires, annoter des parties de votre site Web et mettre à jour le site directement à partir de la page elle-même.

De cette façon, vous pourrez communiquer avec votre équipe mieux et plus rapidement que par les moyens traditionnels. En outre, il est livré avec un support intégré pour diverses applications telles que Slack, Jira, Linear et GitHub.

Un excellent outil entre le designer et le développeur

Le développeur Dani Grant explique qu’ils ont créé Jam pour éliminer les allers-retours constants entre les développeurs pour améliorer leurs sites Web. « Nous regardions tout le site Web et il n’y avait pas de commentaire intégré pour le Web. Nous avons eu recours à toutes ces solutions farfelues, comme coller des captures d’écran dans des feuilles de calcul pour suivre les commentaires », explique Dani Grant.

Après avoir travaillé avec son équipe pendant un certain temps, il a mis au point Jam pour mieux communiquer avec les développeurs et les designers de son équipe.

Donc, si vous êtes un développeur travaillant avec votre équipe, vous devriez installer Jam sur Chrome tout de suite. Tout d’abord, il s’agit d’une extension gratuite pour les utilisateurs de Chrome et ensuite, c’est un formidable outil pour réduire les allers-retours entre les designers et les intégrateurs/développeurs.