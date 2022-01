Instagram élargit considérablement ses options de remixage de vidéos

La dernière mise à jour de la plateforme signifie que le profil d’un utilisateur peut être utilisé pour mettre en évidence le sujet, la date et l’heure d’un Live programmé, ce qui permet de constituer une audience à l’avance. Si plusieurs Lives sont programmés, Instagram précise que seul le Live programmé le plus proche de la diffusion sera affiché sur le profil.

La société a déclaré que cette extension était logique, car elle a vu que Remix a été adopté par les utilisateurs de Reels. Elle souhaitait offrir aux créateurs davantage de moyens de « réinventer leur contenu » et de collaborer avec d’autres . Lorsqu’ils remixent une vidéo qui n’est pas un Reel, les créateurs auront toujours accès à l’ensemble des outils de création des Reels, notamment les effets et les outils audio.

Dans le cadre d’une mise à jour majeure, Instagram permet de remixer tout nouveau contenu vidéo, qu’il s’agisse de Reels ou non . L’entreprise explique que cette extension est le résultat d’un grand intérêt pour le remixage de vidéos. Lors du remixage, les utilisateurs peuvent profiter de divers outils créatifs tels que des effets vidéo, des outils audio et une option de voix off.