Xiaomi prépare un smartphone pliable à clapet très abordable ?

À l’heure actuelle, le smartphone pliable grand public le moins cher vendu dans le monde est le Galaxy Z Flip 3, dont le prix est de 999 euros. C’est le moins cher, mais il est encore assez cher. Au fur et à mesure que nous aurons plus de concurrence et de smartphones dans le marché, nous sommes susceptibles de voir un prix plancher baisser de quelques centaines d’euros.

Pour en venir aux spécifications, le futur smartphone pliable de Xiaomi pourrait être alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui est le dernier chipset phare sur le marché. Sur le plan optique, il pourrait être équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels. Il sera assez fin et léger, selon le rapport. Il pourrait avoir un écran avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.