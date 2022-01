L’infographie sur les spécifications du Galaxy S22 Ultra fournit des informations clés

by

by

Ce qui ressemble étrangement à l’infographie traditionnelle de Samsung sur les spécifications et le design des nouveaux smartphones a été publié par un compte Weibo, la version chinoise de Twitter, et il confirme certaines rumeurs sur les spécifications du Galaxy S22 Ultra tout en en annihilant d’autres.

Peut-être la nouvelle la plus décevante concernant le Galaxy S22 Ultra est que Samsung ne doublera pas le stockage de base, mais offrira plutôt les mêmes 128 Go de stockage que son prédécesseur au prix de départ qui serait dans la fourchette de 1199 à 1299 dollars. De plus, la variante supérieure du Galaxy S22 Ultra avec un espace de stockage de 1 To semble également hypothétique.

Espérons que cela ne concerne que les versions chinoises de l’appareil, mais, étant donné que l’infographie de Samsung est en anglais et liste toutes les versions de chipset de l’appareil — le Snapdragon 8 Gen 1 et l’Exynos 2200 — on peut penser que, si cette fuite tient la route, il pourrait s’agir des spécifications finales du Galaxy S22 Ultra.

Contrairement à la déception concernant le stockage de base, la fuite de l’infographie sur les spécifications et le design du Galaxy S22 Ultra confirme que le smartphone phare prendra en charge la vitesse de charge la plus rapide de l’entreprise pour le moment. Contrairement à la charge de 25W que son prédécesseur et les derniers entrants de la gamme Galaxy Note supportent, le Galaxy S22 Ultra sera capable d’atteindre des vitesses de charge de 45W avec le bloc de charge de Samsung que vous devrez probablement acheter séparément.

Passons à la déception suivante : la grande et lumineuse dalle de 6,8 pouces du Galaxy S22 Ultra est répertoriée comme capable d’atteindre 1 500 nits de luminosité maximale. Bien que ce chiffre soit très impressionnant et qu’il s’agisse de l’un des plus brillants des écrans mobiles, il ne correspond pas à la rumeur de 1 800 nits qui circulait.

Pas de surprise sur la photo

Ces spécifications particulières du Galaxy S22 Ultra sont assez déroutantes car nous avons eu des benchmarks d’affichage complets pour le S22 Ultra et le S22+ pour la première fois avant son dévoilement, et l’outil a enregistré 1750 nits. Soit Samsung préfère annoncer la luminosité maximale du côté conservateur, soit un certain nombre de rumeurs selon lesquelles le Galaxy S22 Ultra bénéficiera d’une luminosité maximale record étaient fausses depuis le début.

La seule chose qui ne diffère pas des rumeurs concernant le Galaxy S22 Ultra est le bloc de caméra tel qu’il figure dans l’infographie sur les spécifications. Nous pouvons à nouveau nous attendre à une caméra principale de 108 mégapixels avec une large ouverture f/1,8 et une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2. Samsung conservera la folle caméra zoom périscopique de 10 mégapixels avec ouverture f/4,9 qui offre un grossissement optique 10x et augmentera l’aspect zoom avec une autre caméra de 10 mégapixels avec la même ouverture f/4,9 mais de type téléobjectif qui offrira un grossissement 3x pour faciliter la photographie de portrait et les sujets qui nécessitent des niveaux de zoom moyens.

Enfin, l’infographie sur le Galaxy S22 Ultra se termine sur une note positive en décrivant un support intégré pour le stylet S Pen, ce qui explique l’expression ironique « l’appareil de la série S le plus remarquable que nous ayons jamais créé » dans le teaser de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung.