L’iPhone 15 Pro pourrait obtenir un zoom optique 5x, rien d’extraordinaire

Alors que la gamme d’iPhone 14 n’a même pas encore été lancée, nous avons déjà entendu à plusieurs reprises quelque chose au sujet de la gamme d’iPhone 15, à savoir que les modèles Pro auront apparemment une caméra périscope pour un zoom à longue portée. Maintenant, nous entendons à nouveau cela, et cette fois avec un peu plus de spécificité.

Selon Jeff Pu, un analyste aux antécédents mitigés en matière d’informations sur Apple, dans un rapport vu par 9to5Mac, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max offriront un zoom optique 5x — contre 3x sur les modèles actuels.

On suppose qu’Apple est en négociations avec Lante Optics pour ces zooms périscopiques, cette dernière société étant susceptible de fournir plus de 100 millions de composants à Apple si un accord est conclu. Il semble donc qu’il y ait encore une chance que cela ne se produise pas.

Apple aurait reçu des échantillons de composants de la part de Lante Optics et devrait prendre une décision finale d’ici mai. Si un accord n’est pas conclu, on peut s’attendre à ce qu’Apple cherche un autre fournisseur, mais il n’est pas certain qu’il puisse être trouvé à temps pour la gamme d’iPhone 15.

Pourtant, un zoom périscopique est une mise à niveau logique pour la gamme d’iPhone, car il s’agit d’une conception de caméra qui permet un zoom à distance beaucoup plus longue que les téléobjectifs standard comme ceux que l’on trouve dans les iPhone actuels. Il est donc probable que tôt ou tard, il est presque certain qu’Apple le proposera.

Une petite déception

La plupart des fuites concernant le zoom périscopique à venir sur l’iPhone 15 Pro n’ont pas parlé d’une distance de zoom spécifique, laissant espérer que nous verrions un zoom optique 10x, mais ce dernier rapport suggère que l’iPhone 15 Pro ne sera capable que d’un zoom optique 5x.

Ce n’est pas un bond énorme par rapport au zoom optique 3x dont sont déjà capables les smartphones haut de gamme d’Apple, et devrait donc ne pas être différenciant pour la plupart. Et s’il peut s’avérer efficace pour la photographie de portraits, il ne sera pas aussi avantageux que le zoom 10x pour photographier la faune et d’autres sujets éloignés dont il est difficile de s’approcher.

Si la gamme iPhone 15 Pro propose réellement un zoom optique 5x, cela suggère également qu’elle n’aura probablement qu’un seul objectif de zoom optique. Bien sûr, la gamme d’iPhone 15 est encore dans plus de 18 mois, il est donc trop tôt pour être sûr de quoi que ce soit.