L’iPhone SE (2022) d’Apple pourrait sortir un peu plus tard que prévu

Le futur iPhone SE de troisième génération pourrait bien être le secret le mieux gardé d’Apple depuis des années. Il fait la une des journaux depuis plus de 12 mois maintenant, mais nous laisse toujours dans l’incertitude après tout ce temps, tant en ce qui concerne son design que son calendrier de lancement.

Si nous sommes de plus en plus certains que la toute première édition de l’iPhone SE avec la connectivité 5G intégrée ressemblera à peu près exactement à son prédécesseur de 4,7 pouces, la taille de l’écran pourrait tout de même être portée à 5,7 pouces environ grâce à une encoche inspirée de l’iPhone XR et à l’absence du traditionnel capteur Touch ID en façade.

De même, nous avons entendu à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’Apple prévoyait une sortie ou au moins une annonce d’ici la fin du premier trimestre. Mais, il y a aussi une chance que l’iPhone SE (2022) finisse par voir le jour un peu plus tard, à savoir, fin avril ou début mai, selon les nouvelles spéculations de la chaîne d’approvisionnement partagées par Ross Young sur Twitter aujourd’hui. Bien sûr, la différence est que Young est généralement beaucoup plus fiable que la source qui a récemment imaginé un iPhone SE 3 de rêve avec un écran raisonnablement grand et étroit dans un châssis analogue à celui de la génération 2020.

En fin de compte, il y a beaucoup plus de chances que cette prédiction se réalise que le design à encoche mentionné plus haut, qui est une fois de plus rejeté par Ross Young également. Sur la base d’un prétendu début de production du panneau « ce mois-ci » et d’un lancement de la production pour l’actuel smartphone abordable à un moment donné en mars, un « lancement » est actuellement susceptible d’avoir lieu dans la seconde moitié d’avril ou début mai.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Le lancement signifie probablement une annonce officielle dans ce contexte, avec des expéditions qui devraient commencer à la fin avril ou au début mai. Avant de vous morfondre, il est bon de rappeler que l’iPhone SE de seconde génération, équipé de la technologie 4G LTE, a fait ses propres débuts commerciaux à la « fin avril » 2020. Plus précisément, le 24 avril, juste après l’annonce officielle du 15 avril.

En outre, Apple a fait attendre les inconditionnels fans de l’iPhone SE pendant 4 ans au total, alors il semble que la variante de 3e génération sera en avance sur le marché, même si elle est mise en vente en mai plutôt qu’en avril ou en mars 2022.

Beaucoup de choses sont encore en suspens.

Il se trouve que Ross Young est le même analyste de l’industrie qui s’attend à ce qu’une autre génération d’iPhone SE sorte l’année prochaine, l’iPhone SE (2023), avec un écran agrandi de 5,7 pouces (enfin !) et, vraisemblablement, des bords nettement plus fins que le SE+ 5G de cette année.

Oh, oui, il y a apparemment une chance que l’iPhone SE 2022 finisse par être appelé l’iPhone SE+ 5G, ce qui semble définitivement étrange pour un appareil de 4,7 pouces avec un design résolument dépassé, un processeur Apple A14 Bionic pas tout à fait nouveau sous le capot, et un prix de départ possible de moins de 500 dollars aux États-Unis.

Bien sûr, le SoC lui-même n’est pas encore gravé dans le marbre, avec un certain nombre d’initiés relativement dignes de confiance qui pensent que l’iPhone SE (Plus) 5G pourrait plutôt partager un chipset Apple A15 Bionic dernier cri avec la famille iPhone 13 5G.