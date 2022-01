Acer, Dell, HP, Asus et de nombreux constructeurs commencent à livrer des ordinateurs portables Windows 11 SE

Après la sortie publique de Windows 11, Microsoft a annoncé en novembre dernier son concurrent ChromeOS, Windows 11 SE, pour les ordinateurs portables abordables dédiés au secteur de l’éducation. Aujourd’hui, les partenaires OEM de Microsoft, dont Acer, Asus, HP, Lenovo, Dynabook, et d’autres, ont commencé à expédier leurs ordinateurs portables équipés de Windows 11 SE sur le marché mondial de l’éducation. D’autres sociétés comme Fujitsu et Positivo prévoient également de lancer leurs appareils Windows 11 SE plus tard cette année.

Pour ceux qui l’ignorent, Windows 11 SE est un peu différent de la traditionnelle plateforme Windows 11. Il s’agit principalement d’un système d’exploitation axé sur l’éducation et livré avec diverses applications Office telles que Word, Excel, PowerPoint et OneDrive préinstallées. Les utilisateurs peuvent utiliser ces applications en ligne et hors ligne en utilisant une licence Microsoft 365 fournie avec Windows 11 SE.

En outre, Windows 11 SE prend en charge le lancement d’applications en plein écran, l’installation contrôlée d’applications, l’amélioration de l’autonomie de la batterie, etc.

En ce qui concerne les ordinateurs portables équipés de Windows 11 SE, des constructeurs comme Acer, Asus, Dynabook et HP ont commencé à réaffecter leurs appareils à bas prix existants et à les livrer avec le système d’exploitation Windows 11 SE. « Nos partenaires sont en train de constituer un large portefeuille d’appareils Windows 11 SE qui commencent maintenant à être disponibles dans le monde entier », a déclaré Nicole Dezen, vice-présidente des ventes aux partenaires de Microsoft.

Par exemple, Acer a mis à jour son ordinateur portable TravelMate Spin B3 avec Windows 11 SE. Il s’agit d’un appareil de 11,6 pouces doté de pare-chocs pour la protection contre les chutes. L’appareil est équipé d’un processeur Intel Pentium ou Celeron, un choix courant pour les appareils bon marché.

Des constructeurs très impliqués

Dynabook, anciennement connu sous le nom de Toshiba, expédie sa série d’ordinateurs portables E10 avec Windows 11 SE aux écoles et aux établissements scolaires. Ces appareils sont équipés d’un écran HD de 11,6 pouces, d’un processeur Intel Celeron et d’un stockage SSD. Ils sont également dotés d’un clavier anti-dégâts et peuvent être facilement transportés dans un sac à dos.

Asus a commencé à livrer son ordinateur portable BR1100F, qui est équipé d’une charnière à 360 degrés, d’un écran tactile et d’un stylet, avec Windows 11 SE. Dell, de son côté, a commencé à livrer son ordinateur portable Latitude 3120 avec Windows 11 SE et une fonction de charge rapide qui permet de porter la charge des appareils à 80 % en 1 heure.

Alors que d’autres sociétés livrent des ordinateurs portables à écran plus petit avec Windows 11 SE, HP a commencé à livrer son ordinateur portable G9 de 14 pouces avec ledit système d’exploitation. Il comprend un processeur Intel Celeron associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD. En outre, HP a également commencé à expédier son Pro x360 de 11 pouces, plus petit, avec Windows 11 SE.

JP IK, quant à lui, livre son ordinateur portable Leap T304, un appareil de 219 dollars, doté d’un écran de 11,6 pouces, de 4 Go de RAM et de 128 Go de SSD, avec Windows 11 SE. Lenovo a quant à lui lancé des versions réadaptées de ses appareils économiques 100w, 300 w, 500 w et 14 w avec Windows 11 SE.

Pas encore disponible en France

Microsoft a également lancé son propre concurrent pour les Chromebooks sous la forme du Surface Laptop SE. Il sera vendu exclusivement aux écoles et aux instituts d’enseignement du monde entier lorsqu’il sortira plus tard cette année.

« Il y a beaucoup d’autres appareils Windows 11 SE à venir cette année, y compris les produits de Fujitsu et Positivo », a ajouté Dezen. Et ils seront très probablement disponibles pour les écoles et les organisations éducatives plutôt que pour les consommateurs en général.