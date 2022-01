Microsoft teste une fonctionnalité permettant de suivre les créateurs de YouTube dans Edge

Il convient de mentionner que la fonctionnalité en est à ses premiers stades de développement et qu’elle contient quelques bugs importants . Il y a des chances que le nom change également si et quand elle sera disponible pour les utilisateurs généraux. Elle fait également partie des déploiements de fonctionnalités contrôlées de Microsoft, ce qui signifie que la fonctionnalité n’est disponible que pour certains testeurs de Edge Canary et pas tous.

