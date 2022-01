Google va arrêter de produire des émissions sur YouTube Original

Si l’on remonte le temps jusqu’en 2016, on assiste à l’une des nombreuses initiatives de Google : créer un nouveau service qui, un jour, pourrait rivaliser avec des entreprises comme Netflix. Eh bien, nous voici en 2022, et il semble que cette initiative se soit révélée trop ambitieuse, même pour Google.

Les Originals étaient dirigés par Susanne Daniels, et ils comprenaient des films et des émissions scénarisées qui se concentraient sur des créateurs YouTube plus importants et plus populaires, tels que PewDiePie. À l’avenir, Google cessera de produire YouTube Originals. YouTube va plutôt se concentrer sur le financement du YouTube Kids Fund et du Black Voices Fund, des programmes qui ont été créés en 2020.

YouTube Originals a commencé par une première étape logique. Il a rassemblé des créateurs connus qui s’étaient fait un nom sur la plateforme et les a invités à prendre part à ce nouveau facteur de forme.

La nouvelle a été annoncée par le Chief Business Officer, Robert Kyncl, qui a partagé la nouvelle sur Twitter :

YouTube a annoncé que les émissions réservées aux abonnés ont reçu plus de 250 millions de vues en 2017, et peu de temps après, YouTube a commencé à offrir les Originals gratuitement à tous les utilisateurs, en utilisant le mécanisme de support publicitaire. Certaines de ces nouvelles émissions mettaient en scène des célébrités de renom, comme Katy Perry et Kevin Hart.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

Depuis que YouTube Originals est disponible, la plateforme a produit très peu d’émissions et de films, et elle est restée en retrait par rapport aux autres grands studios — bien qu’elle n’ait jamais eu l’intention de les concurrencer ; au contraire, elle offrait une raison de plus aux utilisateurs de voir leurs créateurs préférés et de continuer à profiter du contenu sur le grand service rouge. YouTube a déclaré qu’elle honorerait les engagements existants pour les émissions et les films, et qu’il prendrait contact avec les créateurs dans les prochains jours.

Un service qui n’a pas marché

Par ailleurs, YouTube propose de nouvelles formules d’abonnement annuel pour les plateformes YouTube Premium et YouTube Music, et vous pouvez dès à présent vous inscrire à un prix spécial jusqu’à la fin de cette semaine et économiser.

Avez-vous souscrit à YouTube Premium pour voir du contenu exclusif de YouTube Originals, ou avez-vous déjà regardé des émissions et des films sur la plateforme ? Google a l’habitude de lancer des projets et de décider de les abandonner sans se soucier de son utilisation. Cela dit, ce n’est pas le cas de YouTube Originals.