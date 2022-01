Le futur Mac Pro pourrait être basé sur la puce Apple M1, et non M2

La populaire source @dylandtk a révélé des informations essentielles sur ce que pourraient être les prochaines étapes d’Apple pour achever la transition d’Intel vers ses processeurs propriétaires. Il a récemment révélé que le géant basé à Cupertino pourrait prévoir de remplacer l’actuel MacBook Pro 13 pouces en faveur d’un modèle plus grand, un MacBook Pro de 14 pouces avec une nouvelle puce Apple M2.

Il a également mentionné que la transition Apple Silicon prendrait fin au quatrième trimestre de 2022, car le Mac Pro pourrait arriver avec un nouveau processeur Apple M1 qui pourrait dépasser les cœurs du M1 Max.

La gamme Mac Pro d’Apple est censée être l’ordinateur de bureau le plus puissant de la société. Vu la puissance des puces M1 Pro et M1 Max, on pourrait penser qu’Apple mettrait le processeur M2 de nouvelle génération dans le prochain Mac Pro. Selon des fuites, ce ne sera pas le cas.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.

—Dylan (@dylandkt) January 17, 2022