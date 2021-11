Le prochain iMac pourrait écraser Intel avec une monstrueuse puce M1 Max Duo de 20 cœurs

L’iMac Pro d’Apple a été qualifié comme le Mac le plus puissant de tous les temps en 2017, mais l’ordinateur tout-en-un a été abandonné plus tôt cette année sans jamais se montrer à la hauteur de l’engouement. Aujourd’hui, il pourrait être sur le point de faire un retour fracassant avec l’une des puces les plus puissantes jamais installées sur une machine Apple.

Selon le YouTuber Max Tech, Apple équipera probablement le prochain iMac haut de gamme d’une toute nouvelle puce qui fusionne essentiellement deux puces M1 Max. Cette création de Frankenstein sera apparemment nommée M1 Max Duo et fournira aux utilisateurs de Mac l’un des appareils les plus puissants qu’ils n’aient jamais mis la main sur, avec un CPU de 20 cœurs, un GPU de 64 cœurs et jusqu’à 128 Go de mémoire vive.

D’où vient l’information de Max Tech ? La plupart d’entre elles semblent provenir d’un large éventail de recherches et de fouilles. Par exemple, ils citent comme preuve un article du journaliste Mark Gurman, qui affirme qu’Apple travaille sur une nouvelle puce comportant jusqu’à 16 cœurs haute performance et 4 cœurs de haute efficacité. Cette puce à 20 cœurs comporterait deux fois plus de cœurs de CPU que l’actuel M1 Max à 10 cœurs.

L’actuel iMac de 27 pouces doté d’un processeur Intel embarque un processeur Intel i9 à 10 cœurs qui, dans certains cas, est encore plus performant que le M1 Max. Si Apple devait équiper le nouvel iMac haut de gamme avec ce M1 Max, les utilisateurs seraient déçus par la baisse apparente des performances, explique Max Tech. Si vous suivez cette logique, Apple doit travailler sur quelque chose de mieux pour son ordinateur de bureau tout-en-un le plus performant.

De plus, le développeur Hector Martin a affirmé que les pilotes macOS contiennent de nombreuses références à des puces multiples (faisant peut-être allusion à une puce combinée comme la mystérieuse M1 Max Duo), et que les puces M1 Pro et M1 Max actuelles sont conçues de manière à rendre une puce duo réalisable.

Une spéculation…

Le problème est que toutes ces spéculations sur le M1 Max Duo sont exactement cela : une spéculation. Tant que nous n’aurons pas vu les nouveaux iMac en chair et en os — ce qui pourrait arriver dès le printemps 2022 — il est préférable de prendre toutes ces nouvelles avec des pincettes.

Que pouvons-nous attendre d’autre du nouvel iMac ? Un certain nombre de rumeurs ont affirmé que l’iMac Pro sera doté d’un écran de 27 pouces intégrant une technologie Mini-LED et un taux de rafraîchissement ProMotion variable pouvant atteindre 120 Hz. Nous nous attendons également à ce que le design des bords d’écran soit analogue à celui de l’iMac de 24 pouces, mais peut-être dans des couleurs plus douces, et à ce que le Magic Keyboard soit équipé de la technologie Touch ID.