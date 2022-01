Des modèles d’iPhone SE 3 et d’iPad Air 5 repérés dans une base de données eurasienne

Comme on peut s’y attendre, la base de données ne nous révèle guère d’autres informations, à part la mention que les produits sont un « téléphone » et une « tablette ». Cela dit, l’histoire nous a montré que le délai entre le lancement d’un appareil et son apparition dans la base de données est d’environ trois mois.

La base de données de la CEE inclut désormais les nouveaux modèles d’iPhone nommés A2783, A2784 et A2595. Les modèles d’iPad, quant à eux, sont A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 et A2777.

Apple devrait lancer une version actualisée de l’iPhone SE et de l’iPad Air au cours du printemps, probablement entre mars et avril . Ces deux appareils auraient été repérés par Consomac, dans la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE). La CEE a souvent été une source fiable d’informations concernant les produits Apple, car le géant technologique est obligé par la loi de signaler ceux qui sont livrés avec une technologie de chiffrement.