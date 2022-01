Garmin lance la Epix, une montre connectée avec un écran OLED

by

Outre le lancement de nouveaux modèles dans son emblématique gamme de montres GPS multisports et connectées, Garmin rafraîchit enfin sa smartwatch Epix, sept ans après sa première présentation en 2015.

Garmin la décrit comme suit : « Avec sa lentille en saphir et sa lunette en titane, Epix est aussi élégant dans la salle de réunion que dans la salle de sport. Avec une autonomie de 16 jours, les utilisateurs peuvent compter sur Epix 24 heures sur 24 pour surveiller leur sommeil et leur niveau d’énergie, pour les aider à battre un nouveau record personnel ou pour s’entraîner à la prochaine grande aventure. Doté de fonctions de surveillance de la santé, de suivi de l’activité et d’entraînement avancé, ainsi que de notifications intelligentes, Epix aide les athlètes à tirer le meilleur parti de chaque instant ».

La nouvelle montre Epix est essentiellement ce que vous obtenez si vous prenez la Fenix 7 et que vous remplacez l’écran transflectif par un écran OLED de 1,3 pouce toujours allumé. Elle se décline en trois modèles de 47 mm et comprend un grand nombre des mêmes fonctionnalités que la Fenix 7, comme les boutons, les écrans tactiles et l’endurance en temps réel.

La principale différence entre les deux gammes est que la Epix ne dispose pas de la nouvelle lampe de poche LED et ne prend pas en charge la recharge solaire. En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, Garmin affirme que la Epix peut tenir jusqu’à 16 jours sur une seule charge — et un impressionnante autonomie de 6 jours avec l’affichage toujours allumé activé.

Comme les autres montres de la marque, la Garmin Epix dispose d’outils pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur bien-être global, notamment : fréquence cardiaque au poignet (avec des alertes configurables par l’utilisateur en cas de lectures élevées ou faibles), suivi de la respiration et du stress, sommeil avancé avec score et aperçus du sommeil, et surveillance de l’énergie de la batterie du corps.

Des fonctionnalités d’entraînement avancées

Pour les coureurs, la Epix comprend une gamme de fonctions d’entraînement avancées, notamment PacePro — qui maintient la stratégie d’allure d’un coureur sur la bonne voie grâce à un guidage adapté à la pente pendant qu’il effectue un parcours — et Stamina en temps réel pour suivre et gérer l’effort à travers l’activité afin d’éviter de s’épuiser.

Vous vous aventurez en plein air ? Epix dispose d’une fréquence multi-bande et d’une prise en charge multi-GNSS pour un positionnement GPS meilleur et plus précis.

Comme la série Fenix 7, la Garmin Epix sera très chère, elle commencera à 899,99 euros pour les variantes acier Silver avec un bracelet gris, et elle vous coûtera 999,99 euros pour les modèles saphire, titane noir et blanc. Les nouvelles smartwatches sont déjà disponibles, et vous pouvez les acheter sur le site Web de Garmin.